新北8動物之家全面防颱 發電機測試、排水清理一次到位

8處動物之家全面加強防護措施，完成發電機測試、清理排水設施、修剪樹枝並加固樹木與門窗，同時預排輪值人員24小時待命，確保園區內毛寶貝在風雨來襲時依然安全無虞。（圖由動保處提供）

鳳凰颱風來襲，新北市動物保護防疫處啟動防颱整備，8處動物之家全面加強防護措施，完成發電機測試、清理排水設施、修剪樹枝並加固樹木與門窗，同時預排輪值人員24小時待命，確保園區內毛寶貝在風雨來襲時依然安全無虞。

動保處長楊淑方指出、颱風前各動物之家工作人員全員出動，利用水桶及水盆儲水，以備停水時使用。除全面緊閉並加固動物舍門窗外，也妥善移置車輛，避免停放於樹下、低窪或山坡區，防範淹水或落石損壞；園區內樹木也以木樁與繩索加固，並修剪過長枝條，減少受風面積，避免倒塌或斷枝造成傷害，將災害風險降至最低。

請繼續往下閱讀...

楊淑方表示，面對颱風可能帶來的強風豪雨，各動物之家同步加強防洪措施，清理排水溝渠，確保排水系統暢通，以降低淹水風險。8處動物之家皆備有發電機並完成測試，防止因停電影響動物收容環境。同時，動保處與各動物之家安排人員24小時輪班留守，隨時掌握颱風動態並即時回報災情，確保緊急狀況能即刻應變。

楊淑方說，為減少房舍財產損失及守護毛寶貝安全，市府每年均編列經費進行動物之家修繕與補強工程，並在颱風季前完成防災演練與物資準備。

修剪樹木降低受風災。（圖由動保處提供）

8處動物之家全面加強防護措施，完成發電機測試、清理排水設施、修剪樹枝並加固樹木與門窗，同時預排輪值人員24小時待命，確保園區內毛寶貝在風雨來襲時依然安全無虞。（圖由動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法