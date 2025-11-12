為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化文雅畜牧場雞蛋、羽毛再次檢出芬普尼 農業部：全案移送檢調

    2025/11/12 09:02 記者楊媛婷／台北報導
    彰化文雅畜牧場出產部分批次雞蛋含有超量的芬普尼，已回收下架，該案場也移動管制，並且後續雞蛋必須逐批查驗。（資料照，高雄市衛生局提供）

    彰化文雅畜牧場出產部分批次雞蛋含有超量的芬普尼，已回收下架，該案場也移動管制，並且後續雞蛋必須逐批查驗。（資料照，高雄市衛生局提供）

    確認排除飼料、鄰田污染

    彰化文雅畜牧場部分批次雞蛋檢出含超量經濟動物禁藥芬普尼，為追查污染源，近日再抽驗該案場雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料、周圍農田土壤，結果今（12日）出爐，其中雞蛋與蛋雞羽毛又檢出超量芬普尼，農業部表示，已可確認排除飼料、鄰田污染，全案將移送檢調偵辦。

    芬普尼為我國經濟動物禁藥，但可用於環境清潔劑，也是常見的除蟲劑成分，隨文雅畜牧場出產的雞蛋含有超量芬普尼，相關批次蛋已下架回收，並將案場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並自10日起全面移動管制並啟動逐批採檢，農業部指出，10日彰化縣府再度到案場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，飲用水、飼料、周邊農田等都是0檢出。

    農業部表示，我國自2017年9月6日後就公告芬普尼列為經濟動物禁藥，違反者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若造成人體健康危害，最重還可處7年以下有期徒刑。

    農業部指出，案場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因，另為進一步追查污染源頭，彰化縣府也在昨天再次到案場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，後續若有結果就會對外公布。

    我國自2022年推動所有洗選蛋逐顆溯源噴印，農業部表示，文雅畜牧場的芬普尼蛋是我國首例藉由雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，把關食安。

    食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，持續執行後市場蛋品監測。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播