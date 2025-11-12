為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一顆大石頭放海邊？台東南迴藝術季作品挨批「有看沒懂」

    2025/11/12 09:08 記者黃明堂／台東報導
    南迴藝術季位於大鳥遊憩區的作品「大地之母」。（記者黃明堂攝）

    南迴藝術季位於大鳥遊憩區的作品「大地之母」。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府文化處今年辦南迴藝術季僅兩件作品，縣議員翁麗吟質疑設在大鳥遊憩區的「大石頭」擺在海邊「有看沒有懂」，金峰鄉正興村入口的則像一般涼亭，周遭還雜亂無章，讓人難以感受到是藝術品。處長李吉崇允諾加強標示及維護管理。

    翁麗吟說，位於大鳥休憩區的作品對一般路過遊客而言，僅是一塊「大石頭」，一個大石頭佇立在海邊是很漂亮，但看不出是何種內涵，想看解說牌，文字已模糊不清。她認為，藝術家的思維與民眾不同，若缺乏清楚的解說，將大大降低遊客造訪的意願和對作品的理解。

    李吉崇說，這作品是「大地之母」，由外籍藝術家與部落創作，內部含有衝浪板等廢棄物，有人類包容形形色色垃圾的意味，另種意象則是排灣族神話百步蛇成為老鷹，他承諾將再研擬方式，讓參觀民眾能夠理解作品的含義。

    翁麗吟揭露位於金峰鄉正興社區的作品「成為山的形狀」存在環境維護不當的問題。她指出，該作品外觀看起來就是涼亭，一般遊客看到，不會特別走進去，更嚴重的是，作品周邊卻顯得雜亂，堆積著枯枝和廢棄物，還有停放怪手，會讓人誤以為作品還在施工中。

    李吉崇表示，有與社區合作維護管理和定期巡視機制，但面對環境雜亂的現況，他承諾將會立即了解狀況，並與公所協調，對場地維護部分進行修正與加強。

    翁麗吟呼籲文化處，在推動南迴藝術季時，不應只重創作的當下，更要落實作品內涵的教育解說和長遠的環境維護，以確保公共藝術的品質與台東的觀光品牌價值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播