    首頁 > 生活

    台八線中橫公路東段恢復通行 維持日間五時段管制放行

    2025/11/12 09:02 記者王錦義／花蓮報導

    中橫公路台8線關原至大禹嶺，前受東北季風及鳳凰颱風環流持續降雨影響，昨（11）日午後實施預警性封閉道路，公路局東區養護工程分局今早指出，今（12）日山區雨勢減緩，經太魯閣工務段朝巡路況，清理沿線零星坍方落石後，於上午7時開放通行，恢復原有五時段管制放行。

    公路局東工分局指出，「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」及「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次（06:30~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30）開放通行」管制放行措施；另因鳳凰颱風尚未離去，短期內天候仍不穩定，太魯閣工務段不排除因後續天候或道路（邊坡）狀況改變而再度封閉道路。

    公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

