嘉市、新竹雙城樂團音樂交流 11／15登場

「嘉義市青年管弦樂團」集結優秀青年演奏者。（資料照，嘉市青年管弦樂團提供）

嘉義市青年管弦樂團（CYO）將於15日前往新竹市，與新竹愛樂青少年管弦樂團（HPYO）攜手舉辦「秋日樂章」推廣音樂會。這場雙城樂團交流活動，以音樂為橋樑，深化青年藝術交流，在清華大學音樂學系演奏廳登場，免票入場。

嘉市府文化局表示，嘉市青年管弦樂團成立8年來，集結優秀青年演奏者，成員從最初幾十位，至今一百多位，從國小至研究所都有，除了嘉義縣市學子，還有人遠自台北、高雄等地前來。

嘉市青年管弦樂團在音樂總監台南藝術大學音樂系教授李威龍與指揮范楷西教授帶領下，透過定期團練、大師班、講座與音樂營等多元課程，提昇水平，用嘉義在地的管樂之音，推送至全台各地。

文化局表示，適逢「320+1嘉市城市博覽會」即將於12月登場之際，嘉市青年管弦樂團將於15日下午3點在清華大學音樂學系演奏廳，與新竹愛樂青少年管弦樂團攜手舉辦「秋日樂章」推廣音樂會，讓嘉義的音樂能量在不同城市間交流共鳴。

嘉義市青年管弦樂團用嘉義在地的管樂之音，推送至全台各地。（擷取自嘉市青年管弦樂團臉書）

「秋日樂章」CYO與HPYO推廣音樂會將於15日在新竹登場。（嘉市政府提供）

