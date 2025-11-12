「鳳凰」即將登陸台灣 牡丹水庫提升排水量因應

牡丹水庫提升排水量因應。（記者蔡宗憲攝）

輕颱鳳凰暴風圈今晨正式侵入台灣西南部陸地，睽違20年11月將再有颱風登台，屏東縣政府今全縣停班停課。位處第一線的恆春半島雖風雨已明顯減弱，但海域風浪仍大，墾丁國家公園海灘持續關閉；氣象署預測，鳳凰最快今晚登陸南端，並於明晨從台東近海轉向東北出海，屆時將快速減弱為熱帶低壓，甚至轉性溫帶氣旋。

不過，颱風尾效應仍不容小覷，尤以牡丹水庫集水區雨勢最受關注。水庫自10日19時起即啟動調節性放水，今（12日）晨6時放水量已提升至每秒8立方公尺，並將視後續降雨即時調整。牡丹水庫目前蓄水率逼近95%，若午後對流雨帶再襲，恐面臨滿庫風險，管理人員全天候監控，確保下游河道安全。

牡丹溪下游涵蓋牡丹、滿州、車城等鄉鎮，居民已接獲簡訊警戒，沿岸低窪地區務必提高警覺。根據氣象署資訊，鳳凰雖減弱，但外圍環流仍挾帶豐沛水氣，屏東山區今晚至明日清晨累積雨量恐破300毫米。

漁船仍在漁港避風，圖為興海漁港。（記者蔡宗憲攝）

墾丁國家公園海域風浪仍大。圖為砂島海域。（記者蔡宗憲攝）

