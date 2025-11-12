鳳凰颱風即將登陸 萬丹泥火山今晨再度噴發

萬丹泥火山今年第二度噴發。（皇源聖殿提供）

鳳凰颱風即將從南部登陸，萬丹泥火山則是在今天清晨再度噴發，這是繼今年6月26日第一次噴發後，相距5個月後第二度的噴發，噴發口有3處， 一處仍然在皇源聖殿的前方舊噴口，另外2處距離約200公尺的紅豆田和住家，縣議員許展維和灣內村長陳玉意立即趕到現場，並且調動怪手將噴發的泥漿導流，許多民眾則趁著颱風假前往觀賞。

許展維表示，萬丹泥火山今天清晨噴發，這是今年的第二次，地點仍然在皇源聖殿的前方舊噴口，另外一處則是噴發在紅豆田，泥漿噴出後流到部分的紅豆田內造成損害，他和村長立即調動怪手前往處理，將噴發的泥漿導流到水溝，減少農民的損失，第3個噴發口則是在一處農民的家門口，由於農民外出人不在家，已請警方到現場拉起封鎖線並通知農民返家處理。

許展維說，今天上午5點多就接到萬丹泥火山噴發的消息，他立即趕到現場，雖然鳳凰颱風即將來襲，但現場天氣很好沒有小雨，吸引了許多民眾到現場來觀看，鳳凰颱風還沒到屏東，泥火山就先噴發了。

縣議員許展維、村長陳玉意調怪手將泥漿導流到水利溝。（許展維提供）

農民的住家門口出現新的噴發口（村長陳玉意提供）

縣議員許展維在泥火山噴發後立即趕到現場協助處理。（許展維提供）

