為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南城西焚化廠更新爐明年啟用 環保局：舊爐延役8至10年

    2025/11/12 08:49 記者蔡文居／台南報導
    台南市興建中的城西更新爐，建造進度約九成，預計2026年啟用。（台南市府提供）

    台南市興建中的城西更新爐，建造進度約九成，預計2026年啟用。（台南市府提供）

    台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前建造進度約為九成，預計2026年啟用，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年。南市環保局表示，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

    台南市垃圾產生量每日約1800公噸，而焚化處理量能為每日1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸。因處理量能有缺口，南市自2013年起部分的一般垃圾暫置轄內掩埋場至今。更新爐採BOT模式興建，於2023年10月開工。

    台南市環保局表示，舊焚化爐的去化量能會逐年降低，為確保全市的垃圾焚化量能，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，預估將再延役8至10年；而目前正在興建的城西更新爐，預計明年可啟用，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，3座設施合計年可處理約76萬公噸垃圾。

    環保局指出，目前更新爐建造進度約為九成，其中主體廠房的貯坑區、傾卸區、鍋爐區等部分設施已完成。管理大樓部分正進行內部水、電等各式管線施工裝修，其他親子共融公園正進行整地，環教館、創生館修繕也在進行中，整體工程預定明年上半年完成。

    南市議員郭清華則表示，安南區城西焚化廠區有焚化爐、掩埋場、細分類廠、燃料棒廠及廢棄車堆置廠等，負責全市約64％垃圾，但這是地方為垃圾委屈求全，相當無奈，因此，8年後一定要將舊爐廢除改建公園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播