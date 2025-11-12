鳳凰颱風暴風圈觸陸！11/12交通異動一次看（不斷更新）

第26號颱風「鳳凰」今天強度稍減弱，暴風圈已進入台灣南部陸地。（圖擷自中央氣象署網站）

第26號颱風「鳳凰」今天（12日）凌晨暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅。本報為讀者整理今天全台各地交通異動資訊。

●交通異動

《11/12國內航班全取消！》立榮航空、華信航空宣布，12日國內航線全都取消。松山機場國內航線明12日也全數取消。

《高鐵12日改班表 每小時雙向各3班自由座列車》台灣高鐵12日全天營運班表，自上午6時起營運模式有變動。

《金門小三通、台金空中交通11/12全喊卡》12日金門水頭港往返廈門五通港、金門水頭港往返泉州石井港的小三通航線，全天停航。

《航港局：10航線、103航次船班停駛》12日共有10航線、計103航次船班停航。

《新北市公車正常營運 山區濱海34處YouBike站只還不借》新北市12日市區公車全面正常營運，34處YouBike場站仍維持只還不借的營運模式；此外藍色公路載客船舶仍維持停航。

《高雄市YouBike暫停營運》高雄12日YouBike全面停止營運、捷運與輕軌拉長班距，公車則以颱風豪雨班表行駛。

《中市路邊停車格暫停收費、公車調整班次》台中市區客運12日調整發車班次；小黃公車及梨山幸福巴士於今日全面停駛。

《台中YouBike2.0不出借》中市YouBike2.0週三零時起，可歸還但不出借。

《台中捷運調整班距15分鐘一班》中捷公司表示，12日捷運綠線將調整班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。

