鳳凰颱風傍晚登陸恆春半島 掃台將降為熱帶性低氣壓

中央氣象署11月12日更新鳳凰颱風最新動態。圖為上午6點15分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風路徑稍微南修，中央氣象署預估，颱風今天（12日）傍晚登陸恆春半島，並通過台灣南段陸地，自台東附近出海，登陸到陸地移動期間可能轉弱為熱帶性低氣壓。不過預報員朱美霖提醒，颱風接近及通過期間，南台灣仍要留意強風瞬間大雨。

預報員朱美霖說明，鳳凰颱風預估今天傍晚登陸恆春半島，並於傍晚至晚間通過台灣南段陸地，自台東附近朝東北方向出海；颱風有減弱縮小趨勢，結構也逐漸轉差，形成高低層分離型態，往東北方向移動期間可能快速減弱成熱帶性低氣壓，後續進一步轉為溫帶氣旋。

請繼續往下閱讀...

雨勢方面，朱美霖表示，今天白天花東降雨一波波，基隆北海岸、雙北山區留意較強雨勢，中南部隨著颱風外圍環流接近，雨勢將增多。今晚明晨，颱風位於陸地，基隆北海岸雨勢增多，苗栗以北平地雨勢增強，中南部要視颱風強度而定，雨勢仍具不確定性，但晚間預估有一波增強雨勢。

週四白天，颱風遠離留下殘存水氣，加上受下一波東北季風影響，北台灣有明顯降雨；週四晚間轉為東北季風天氣型態，北部、東北部降雨時間長。

朱美霖提醒，今明兩天東北風明顯偏強，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，海面浪高3至5米並有長浪。

氣象署12日上午6時資料更新颱風資訊，鳳凰為輕颱，位於鵝鑾鼻西南西方約170公里處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風；瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風；七級風平均暴風半徑180公里。陸警範圍雲林以南、南投、花東、澎湖。

中央氣象署11月12日上午5點鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月12日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法