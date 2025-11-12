為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    分不清雨、汗、淚！蘇澳鎮民漏夜避難 鎮長李明哲盼集氣

    2025/11/12 07:21 記者游明金／宜蘭報導
    昨天的一場暴雨，造成蘇澳一片汪洋。（蘇澳鎮公所提供）

    「分不清是雨、是汗、還是淚。」昨天宜蘭縣蘇澳暴雨，造成水淹一層樓高；鎮長李明哲談到漏夜撤離救援經過，迄昨夜，撤離、收容、自行避難等共400多人，公所3樓展演廳成了大家臨時的避難居所。李明哲盼大家為蘇澳集氣，盼風雨停歇，鎮民均安。

    李明哲說，昨天暴雨降在蘇澳鎮，一下就是大半天，災防中心救助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。

    他指出，避難民眾之中以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽，大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所3樓展演廳成了大家臨時的避難居所。

    入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾。

    鎮公所表示，截至昨晚23時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人；李明哲盼大家為蘇澳集氣，風雨停歇，鎮民均平安。

    軍方在暴雨之中，出動兩棲戰車救援受困眾。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮撤離收容人數統計表。（蘇澳鎮公所提供）

    分不清是雨、是汗、還是淚；蘇澳鎮長李明哲盼大家為蘇澳集氣。（蘇澳鎮公所提供）

