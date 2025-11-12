鳳凰暴風圈凌晨觸陸！慎防顯著雨勢 宜蘭、新北降雨趨緩

中央氣象署11月12日更新鳳凰颱風最新動態。圖為上午6點15分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風暴風圈今天週三（12日）凌晨觸陸，清晨5點半解除宜蘭、新北瑞芳、貢寮的降雨警戒。中央氣象署表示，颱風有減弱趨勢，但接近時仍會帶來顯著雨勢，尤其是颱風中心附近，請民眾不可掉以輕心。

氣象署12日上午6時資料更新颱風資訊，鳳凰為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南西方約170公里處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風；瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風；七級風平均暴風半徑180公里。

據上午6時資料，陸上警戒範圍雲嘉南、高屏、南投、花東、恆春半島、澎湖。颱風強度有持續減弱及暴風圈縮小趨勢。

宜蘭縣及北海岸已發生超大豪雨。氣象署豪雨特報警示，今天北海岸、基隆、宜蘭地區、台北市山區、花東山區及屏東山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高屏、花東及澎湖有局部大雨機會，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

另外，颱風及外圍環流影響，加上東北風明顯偏強，陸上強風特報警示，今晨至明天高屏、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機會；蘭嶼、綠島、北北基桃、竹苗、中彰、雲嘉南、宜蘭、金門、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機會。

氣象署統計，10日凌晨0時至12日上午6時累積雨量，宜蘭東澳嶺1061.5毫米，新北大粗坑752.5毫米，台北擎天崗549毫米，台東牛頭山422毫米，基隆國一S001K 410毫米，花蓮秀林359.5毫米，屏東大漢山297毫米，桃園四稜244.5毫米；陣風方面，蘭嶼12級，彭佳嶼11級，恆春、東吉島、新屋10級。

中央氣象署11月12日上午5點鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

