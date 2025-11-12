為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市今停班課 路邊停車格暫停收費、公車調整班次

    2025/11/12 06:31 記者蘇金鳳／台中報導
    中市今停班課，路邊停車格免費停放。（記者蘇金鳳攝）

    鳳凰颱風侵台，台中市今天停班停課，交通局表示，全市路邊停車格暫停收費，路外停車場則照常收費；而為確保行車安全，市區客運配合停班停課調整發車班次，倘平均風力7級以上或陣風達10級以上，先全面停駛後，後續視風雨情況，逐步恢復公車營運服務；小黃公車及梨山幸福巴士於今日全面停駛。

    交通局也表示，因應民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段（福泰街至環河路一段）開放停車，並暫停路邊停車格收費。相關因應措施在市府宣布恢復上班日上午7時停止適用。

    交通局指出，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請民眾應順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，若是法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

    此外，交通局在鳳凰颱風來襲時，市府開放部分路段停車，也籲請民眾密切注意恢復禁止停車時間，颱風過後請立即移開車輛，以維行車安全與順暢，並請於車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。

    交通局提醒，全市路邊停車格，在颱風天停止上班期間暫停收費，路外停車場則照常收費。

