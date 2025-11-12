11/12 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴。（記者廖家寧攝）

自由時報

中國紅色通緝沈伯洋 賴清德籲韓國瑜 挺身護國會尊嚴

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴、捍衛台灣人民的言論自由。

請繼續往下閱讀...

詳見中國紅色通緝沈伯洋 賴清德籲韓國瑜 挺身護國會尊嚴。

鳳凰來襲》宜蘭暴雨釀災 蘇澳水淹一樓高

來勢洶洶的鳳凰颱風，雖暴風圈今晨觸陸，中心傍晚從高屏地區登陸，但過去兩天鳳凰的外圍環流及東北季風產生共伴效應，已為宜蘭帶來上千毫米的致災性豪雨，蘇澳、冬山、五結等多個鄉鎮道路積水成河流、農田變汪洋，蘇澳發生土石流，水深甚至高到一層樓高，怵目驚心，緊急撤離五百多人。

詳見鳳凰來襲》宜蘭暴雨釀災 蘇澳水淹一樓高。

苗栗隨機連續砍人 兇嫌求處無期刑

苗栗市四十八歲男子邱明治十月二日吸毒後，持刀當街隨機砍傷兩名國小女童及五十歲林姓男子，其中丁姓女童及林男重傷於加護病房救治，幸三人皆平安出院。苗栗地檢署偵結起訴，認邱男涉犯殺人未遂罪三次，並量酌有殺人未遂前科、習性兇殘，為保護重要法益及社會安全，涉犯三罪皆具體求處無期徒刑。

詳見苗栗隨機連續砍人 兇嫌求處無期刑。

聯合報

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。環境部強調，目前全台有四二九家廚餘養豬場，未來都要安裝廚餘蒸煮即時監測系統，若沒有裝設，就不能使用廚餘養豬，違者最高依廢清法，開罰三百萬元，目標十二月六日前全面裝設完成。

詳見廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口。

太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周發動偵查，查扣十一戶「和平大苑」豪宅等及鉅額不法資金，但也引發不法外資透過在台設立公司洗錢、卻能輕易逃過審查的國安疑慮，高檢署前天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要求各單位嚴查陳志洗錢網絡。

詳見太子集團跨國洗錢案 曝國安漏洞。

中國時報

葛來儀：賴總統過境美國 拚年底成行

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）10日舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪陸而受到牽動。涉外人士坦言，「川習會」結束後，我駐美代表處持續爭取，盼讓總統順利過境紐約；學者則解讀，葛來儀協助台灣向美方傳遞政治訊號，顯示我國安高層對賴總統遲遲無法踏上美國本土感到焦慮。

詳見葛來儀：賴總統過境美國 拚年底成行。

採檢雞蛋、土壤追汙染源 結果今出爐

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼超標後，縣府除了追查蛋品流向、下架15萬顆雞蛋，重中之重是追出可能汙染源，10日晚間將雞蛋、飼料、雞隻飲用水、雞隻羽毛、及畜牧場周邊農地土壤等採樣，送屏東農試所化驗，結果預計12日出爐。而農業處為查出汙染源，11日第三度派員至文雅採檢雞蛋與東側農地土壤送驗，並表示，縱使結果顯示均為未檢出，仍將持續採檢至追出汙染源為止。

詳見採檢雞蛋、土壤追汙染源 結果今出爐。

鳳凰颱風動態圖

苗栗市48歲男子邱明治於10月2日持刀當街連續隨機砍人，苗栗地檢署偵結起訴，具體求處無期徒刑。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法