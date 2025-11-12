鳳凰颱風減弱中 吳德榮：局部地區續防強風豪雨

「林老師氣象站」發文指出，鳳凰颱風逐步推進台灣本島，目前評估，今日晚間颱風中心就有機會在屏東沿海一帶登陸，並於明日清晨從台東沿線出海。（圖擷自臉書）

針對持續靠近的鳳凰颱風，氣象專家指出，預估今天有機會從台灣南端通過，但因環境條件不佳，強度仍在持續減弱，不過局部地區仍有豪雨及強風的機率，較強的風雨區域未必落在颱風中心附近，至於具體的登陸點目前預測仍有不確定性。若真的登陸，將會是睽違58年、首度於11月自西南部登陸的颱風。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，鳳凰逐漸接近台灣陸地，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切大的環境，將繼續削弱其強度。最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑，從台灣南端通過；各別模擬分散在兩側，顯示登陸點仍有「不確定性」。最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的「不確定性」。

請繼續往下閱讀...

觀測資料顯示，鳳凰影響期間超過1千毫米的「最大致災降雨」，已在前兩天發生。最新歐洲模式模擬顯示，今日持續減弱中的鳳凰環流逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備；鳳凰從台灣南端登陸時、颱風中心附近未必伴隨最大的降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上。故應避免過度強調登陸的時間、地點，否則對其他地區、時間而言，反而容易失去防災的戒心。由於鳳凰結構漸趨鬆散，局部地區偶有短暫乾熱的空檔。

最新模式模擬顯示，週四鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉。週五北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。週六、下週日各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率。

至於下週一將有入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降，下週二晚、週三晨將創入秋以來最低溫。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，鳳凰颱風逐步推進台灣本島，目前評估，今日晚間颱風中心就有機會在屏東沿海一帶登陸，並於明日清晨從台東沿線出海。雖然颱風強度已經降為輕度，且暴風圈也有明顯縮小的趨勢；但南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，仍應加強戒備。

今日陸上警戒區域，包含雲林以南、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖。降雨警戒部分，宜蘭縣、新北市（瑞芳、貢寮），宜蘭縣地區及北海岸已經發佈超大豪雨警戒，基隆市地區、新北市地區、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區同步發佈豪雨警戒，請多加留意防範。

另外根據統計，自11月10日0時至12日4時，出現較大累積雨量如下：宜蘭縣東澳嶺1061.5毫米，新北市大粗坑750毫米，台北市擎天崗532毫米，台東縣牛頭山422毫米，基隆市基隆404.5毫米，花蓮縣秀林355毫米，屏東縣壽卡282毫米，桃園市四稜243.5毫米。較大陣風區域包含：蘭嶼12級，彭佳嶼11級，恆春、東吉島、新屋10級。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑，從台灣南端通過；各別模擬分散在兩側，顯示登陸點仍有「不確定性」。最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的「不確定性」。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法