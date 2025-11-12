颱風環流影響　宜蘭、北海岸留意超豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生。

今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、臺北市山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。大臺北、桃園、高雄、屏東、花蓮、臺東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

請繼續往下閱讀...

山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（編輯：洪(啟)原）1141112

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法