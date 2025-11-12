為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰持續逼近! 陸上警報範圍新增雲林、南投、花蓮及澎湖

    2025/11/12 00:22 記者吳柏軒／台北報導
    鳳凰颱風中心目前位在鵝鑾鼻西南西方220公里處。（擷取自中央氣象署網站）

    鳳凰颱風中心目前位在鵝鑾鼻西南西方220公里處。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署11日深夜11點40分預報，鳳凰颱風中心位在鵝鑾鼻西南西方220公里，每小時19公里向東北轉東北東前進，持續發布海上陸上颱風警報，並新增雲林、南投、花蓮及澎湖等地，增為陸上警報範圍之列。

    氣象署預報員林秉煜表示，降雨警戒方面，除了宜蘭縣持續發布超大豪雨特報，也新增新北市瑞芳、貢寮等區為超大豪雨，提醒11日晚間到12日（週三）清晨都要持續留意。如宜蘭方面，傍晚5點到晚上9點，許多地方時雨量都超過100毫米，但透過觀測，目前對流雲系移到宜蘭平原陸地，並朝向新北市偏東側的北海岸地區，稍早宜蘭蘇澳雨勢明顯，現在逐漸緩和，但降雨在下半夜漸漸移到貢寮、瑞芳一帶。

    至於颱風動向，林秉煜說，最快週三下午到傍晚就會接近屏東陸地，並預計週三晚上到深夜就快速從台東屏東交界出海，將持續觀察其減弱情況，整體來看，其暴風圈呈現南北狹長，非正圓形，代表強度持續減弱，預估強度及暴風圈都有縮小趨勢。

    然而隨颱風接近、各地風力漸起，林秉煜表示，週三清晨到白天，嘉義以南地區約9到10級風力，台南、高雄、屏東內陸也會有陣風8到9級，並預估颱風將從台東出海，當地也要留意風力。台灣沿海、離島等都部分測得5到6米浪高，再次提醒千萬不要到海邊活動。

    雨量預測方面，林秉煜指出，11日晚到週三清晨同樣受到颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭、基隆北海岸須注意超大豪雨，花蓮台東則受外圍環流影響，台南、高雄、屏東則恐間歇性降雨；到了週三白天，花東降雨稍緩和，南高屏則有短延時強降雨，但預估維持半天左右；待週三晚到週四清晨，颱風東移，對花東再帶來一波雨勢，週四清晨到白天，新竹以北則要留意東北季風帶來的明顯降雨。

    氣象署今晚最新豪雨特報，超大豪雨警戒範圍包含：基隆北海岸、宜蘭縣；豪雨範圍則有新北市，以及台北市、桃園市、花蓮縣、台東縣、屏東縣的山區等入列；高雄市、澎湖縣則列大雨。

    中央氣象署11日深夜11點40分，持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，並發布超大豪雨警戒，範圍除了宜蘭縣，還新增新北市貢寮、瑞芳兩地。（氣象署提供）

    中央氣象署11日深夜11點40分，持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，並發布超大豪雨警戒，範圍除了宜蘭縣，還新增新北市貢寮、瑞芳兩地。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播