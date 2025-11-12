鳳凰持續逼近! 陸上警報範圍新增雲林、南投、花蓮及澎湖

鳳凰颱風中心目前位在鵝鑾鼻西南西方220公里處。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署11日深夜11點40分預報，鳳凰颱風中心位在鵝鑾鼻西南西方220公里，每小時19公里向東北轉東北東前進，持續發布海上陸上颱風警報，並新增雲林、南投、花蓮及澎湖等地，增為陸上警報範圍之列。

氣象署預報員林秉煜表示，降雨警戒方面，除了宜蘭縣持續發布超大豪雨特報，也新增新北市瑞芳、貢寮等區為超大豪雨，提醒11日晚間到12日（週三）清晨都要持續留意。如宜蘭方面，傍晚5點到晚上9點，許多地方時雨量都超過100毫米，但透過觀測，目前對流雲系移到宜蘭平原陸地，並朝向新北市偏東側的北海岸地區，稍早宜蘭蘇澳雨勢明顯，現在逐漸緩和，但降雨在下半夜漸漸移到貢寮、瑞芳一帶。

請繼續往下閱讀...

至於颱風動向，林秉煜說，最快週三下午到傍晚就會接近屏東陸地，並預計週三晚上到深夜就快速從台東屏東交界出海，將持續觀察其減弱情況，整體來看，其暴風圈呈現南北狹長，非正圓形，代表強度持續減弱，預估強度及暴風圈都有縮小趨勢。

然而隨颱風接近、各地風力漸起，林秉煜表示，週三清晨到白天，嘉義以南地區約9到10級風力，台南、高雄、屏東內陸也會有陣風8到9級，並預估颱風將從台東出海，當地也要留意風力。台灣沿海、離島等都部分測得5到6米浪高，再次提醒千萬不要到海邊活動。

雨量預測方面，林秉煜指出，11日晚到週三清晨同樣受到颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭、基隆北海岸須注意超大豪雨，花蓮台東則受外圍環流影響，台南、高雄、屏東則恐間歇性降雨；到了週三白天，花東降雨稍緩和，南高屏則有短延時強降雨，但預估維持半天左右；待週三晚到週四清晨，颱風東移，對花東再帶來一波雨勢，週四清晨到白天，新竹以北則要留意東北季風帶來的明顯降雨。

氣象署今晚最新豪雨特報，超大豪雨警戒範圍包含：基隆北海岸、宜蘭縣；豪雨範圍則有新北市，以及台北市、桃園市、花蓮縣、台東縣、屏東縣的山區等入列；高雄市、澎湖縣則列大雨。

中央氣象署11日深夜11點40分，持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，並發布超大豪雨警戒，範圍除了宜蘭縣，還新增新北市貢寮、瑞芳兩地。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法