嚴防鳳凰釀災 嘉縣今晚11時公告擴大危險警戒區域範圍 違者強制執行

嘉義縣災害應變中心今晚召開鳳凰颱風第1次工作會報。（嘉義縣政府提供）

鳳凰颱風來襲，暴風圈預計於11月12日、13日影響嘉義縣，嘉義縣政府今晚深夜11點多公告擴大危險警戒區域範圍，劃定「嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區；嘉義縣東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港；本轄八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪、北港溪等行水區域範圍」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，違反處分者將予強制執行。

嘉義縣政府已宣布12日停止上班、停止上課，今晚縣府召開災害應變中心第1次工作會報，由縣長翁章梁主持，要求各局處做好防災準備，也提醒民眾颱風期間勿隨意外出。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣社會局表示，受7月丹娜絲颱風影響，全縣待修繕弱勢家庭尚有4戶，另有公所盤點邊緣戶16戶，皆已媒合慈善團體修復，社工今日已逐戶電話關懷，目前有3戶依親、1戶住院中，其餘16戶雖有漏水問題，但居住狀況尚屬安全，已提醒家戶若要撤離務必聯繫當地村里長及公所，將派人協助。

縣府民政處表示，丹娜絲颱風導致部分家戶屋頂受損，房子目前仍無法居住，經統計需安置人數總共79人，其中66人自行依親，13人自行租屋。

