宜蘭暴雨釀災!蘇澳水淹1層樓 居民涉水逃難怵目驚心

蘇澳水淹一層樓，居民涉水逃難怵目驚心。（宜蘭縣消防局提供）

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，昨、今兩天為宜蘭帶來破千毫米的致災性豪雨，蘇澳、冬山、五結等多個鄉鎮道路積水成河流、農田變汪洋，蘇澳發生土石流，水深甚至達一層樓高，緊急撤離500多人，今天（11日）深夜雨勢加劇，許多民眾受困家中，消防局出動橡皮艇展開救援；國5蘇澳服務區因出口匝道排水不及，雙向入口自9點半起封閉，暫停所有服務。

宜蘭南澳東澳嶺這兩天累積雨量破1000毫米，冬山鄉、蘇澳鎮都破800毫米，三星、羅東超過600毫米，滂沱雨勢帶來災害，南方澳漁村南興里華山7巷爆發土石流，泥流滾滾而下夾帶砂石湧入巷道，相當危險，幸人員均安。

今（11日）晚上雨勢加劇，蘇澳被大水圍困，宛如孤島，很多住家淹水嚴重。蘇澳中山路淹水至成人肩膀高度、蘭陽隧道淹水高度約一公尺，隧道成為河道，軍方緊急出動兩棲突擊車、橡皮艇協助撤離，還有人在街道涉水，幾乎快要滅頂相當危險。另外，羅東鎮時雨量超過60毫米，市區倉前路、興東路一帶也嚴重淹水。

縣內各地也出現積淹水狀況，五結鄉利澤西路及大興路淹水超過20公分，冬山鄉太和路成河流，堤防旁邊公園路排水溝溢水，民眾只能捲起褲管涉水而過。

宜蘭縣災害應變中心今晚六點一級開設，緊急撤離521人，包括蘇澳永春里、永樂里111人，冬山南興村9人、大同鄉英士村268人、南澳碧候村115人。另公布土石流潛勢溪流紅色警戒22條、黃色警戒68條。

由於蘇澳鎮持續接獲淹水災情，消防、警察及軍方投入救災及疏散撤離，因淹水範圍廣泛，淹水深度及腰以上，救災人車不易接近，經統計消防具總共投入72車138人次，經持續不懈努力救援，終於挺進蘇澳淹水地區，協助民眾疏散撤離，截至晚上10時30分為止總計救援27人、撤離112人，共計139人至蘇澳鎮公所。

蘇澳暴雨，淹水災情慘重。（民眾提供）

蘇澳淹水災情慘重，消防人員以橡皮艇展開救援。（蘇澳鎮公所提供）

