為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭暴雨釀災!蘇澳水淹1層樓 居民涉水逃難怵目驚心

    2025/11/11 23:40 記者王峻祺／宜蘭報導
    蘇澳水淹一層樓，居民涉水逃難怵目驚心。（宜蘭縣消防局提供）

    蘇澳水淹一層樓，居民涉水逃難怵目驚心。（宜蘭縣消防局提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，昨、今兩天為宜蘭帶來破千毫米的致災性豪雨，蘇澳、冬山、五結等多個鄉鎮道路積水成河流、農田變汪洋，蘇澳發生土石流，水深甚至達一層樓高，緊急撤離500多人，今天（11日）深夜雨勢加劇，許多民眾受困家中，消防局出動橡皮艇展開救援；國5蘇澳服務區因出口匝道排水不及，雙向入口自9點半起封閉，暫停所有服務。

    宜蘭南澳東澳嶺這兩天累積雨量破1000毫米，冬山鄉、蘇澳鎮都破800毫米，三星、羅東超過600毫米，滂沱雨勢帶來災害，南方澳漁村南興里華山7巷爆發土石流，泥流滾滾而下夾帶砂石湧入巷道，相當危險，幸人員均安。

    今（11日）晚上雨勢加劇，蘇澳被大水圍困，宛如孤島，很多住家淹水嚴重。蘇澳中山路淹水至成人肩膀高度、蘭陽隧道淹水高度約一公尺，隧道成為河道，軍方緊急出動兩棲突擊車、橡皮艇協助撤離，還有人在街道涉水，幾乎快要滅頂相當危險。另外，羅東鎮時雨量超過60毫米，市區倉前路、興東路一帶也嚴重淹水。

    縣內各地也出現積淹水狀況，五結鄉利澤西路及大興路淹水超過20公分，冬山鄉太和路成河流，堤防旁邊公園路排水溝溢水，民眾只能捲起褲管涉水而過。

    宜蘭縣災害應變中心今晚六點一級開設，緊急撤離521人，包括蘇澳永春里、永樂里111人，冬山南興村9人、大同鄉英士村268人、南澳碧候村115人。另公布土石流潛勢溪流紅色警戒22條、黃色警戒68條。

    由於蘇澳鎮持續接獲淹水災情，消防、警察及軍方投入救災及疏散撤離，因淹水範圍廣泛，淹水深度及腰以上，救災人車不易接近，經統計消防具總共投入72車138人次，經持續不懈努力救援，終於挺進蘇澳淹水地區，協助民眾疏散撤離，截至晚上10時30分為止總計救援27人、撤離112人，共計139人至蘇澳鎮公所。

    蘇澳暴雨，淹水災情慘重。（民眾提供）

    蘇澳暴雨，淹水災情慘重。（民眾提供）

    蘇澳淹水災情慘重，消防人員以橡皮艇展開救援。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳淹水災情慘重，消防人員以橡皮艇展開救援。（蘇澳鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播