    首頁 > 生活

    蘇澳淹大水！中山路淪「泥水河道」 加油站、電器行全遭殃

    2025/11/11 23:22 即時新聞／綜合報導
    宜蘭蘇澳今（11日）下起滂沱大雨，多處市區積水成「黃泥水海」。（圖擷取自Threads）

    宜蘭蘇澳今（11日）下起滂沱大雨，多處市區積水成「黃泥水海」。（圖擷取自Threads）

    受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳今（11日）降下豪雨，市區積水迅速暴漲，多處路段都淹水。中山路一段沿線店家、家電行與加油站均被大水灌入，水位最高達半層樓，汽機車拋錨受困、民眾緊急撤離，軍方與消防陸續派出AAV7兩棲突擊車、橡皮艇進入市區救援。

    根據網友拍攝的畫面，軍方派出的AAV7兩棲突擊車行經蘇澳中山路一段，整條街幾乎全被濁水淹沒，水位直逼店面半層高，多家電器行門口與陳列區已全數泡水，店內陳列家電恐難倖免，現場慘況一目了然。

    在同一條中山路一段，一座加油站也遭淹沒，整個站區幾乎看不見地面，油槍、加油島與設備全部泡在水裡。由於水深持續上升，軍方同步派出橡皮艇在站旁道路來回穿梭，協助受困民眾撤離。一旁多輛汽車來不及撤離，車身已被大水淹至擋風玻璃高度，僅剩車頂仍露在水面上，場面相當震撼。

    另一段影片則拍攝於蘭陽隧道內，可見隧道內積水已達汽車半顆輪胎高，無法正常通行，原PO與同行友人只得下車徒手推車，無奈表示，「想到唯一的方法就是熄火用推的」

    畫面曝光後，網友紛紛留言表示，「太嚴重了吧...」、「真的第一次看到水淹這麼高」、「蘇澳根本變威尼斯」。

