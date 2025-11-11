為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風逼近南投沒停班課 縣府臉書刷滿「咕嚕咕嚕」

    2025/11/11 23:08 記者劉濱銓／南投報導
    鳳凰颱風逼近，南投縣成為中台灣12日唯一照常上班、課的縣市，引發民眾到縣府臉書抱怨，刷滿「咕嚕咕嚕」的留言。（取自南投縣政府臉書）

    鳳凰颱風來襲，台灣中部各縣市都宣布12日停班、停課，唯獨南投縣政府仍宣布正常上班、課，引發民眾到縣府臉書留言破1600則，抱怨中部縣市放假不同步，甚至刷滿代表淹水的「咕嚕咕嚕」開酸，惟縣府認為風雨未達停班、課標準，因而照常上班、上課。

    由於南投縣屬於中彰投生活圈，鄰近的台中市、彰化縣，甚至雲林縣都宣布停班、課，南投卻堅持不放假，也引發民眾到縣府臉書抱怨。

    民眾留言「旁邊縣市都放假了，南投咕嚕咕嚕」，「彰化台中都放了 我們南投在耍寶」，甚至自嘲「不知道此刻有多少人還不死心的按著重新整理」，但也有人留言「有骨氣」。

    南投縣政府表示，縣內風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級，24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，由於未達停班、停課標準，12日正常上班、上課。

    鳳凰颱風逼近，南投縣政府認為風雨未達停班課標準，成為中台灣12日唯一正常上班、課的縣市。（記者劉濱銓翻攝）

