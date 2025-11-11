獨家》台灣之光！鹿港女兒趙韻嵐勇奪世界冰淇淋冠軍 西西里島飄起國旗

因為愛上義式冰淇淋，趙韻嵐終於拿下冰淇淋比賽世界冠軍，拿出國旗接受頒獎。（趙韻嵐提供，Sherbeth Festival直播畫面）

來自彰化縣鹿港鎮的冰淇淋師趙韻嵐，前進義大利西西里島參加世界冰淇淋比賽，以台東紅烏龍茶搭配彰化的蜂蜜，加入當地橙橘的創新口味，在50支隊伍當中脫穎而出，拿下世界冠軍，她與夫婿邱經偉馬上拿出國旗，帶著國旗登台領獎，高喊「台灣國旗飄起來了」！

趙韻嵐表示，這次來到義大利參賽，準備了大約半年時間，為了帶給歐美全新的東方口感，選擇以茶葉為主調，反覆試了多種茶款，最後才挑定台東的紅烏龍茶，在口感上會帶有焦香味，蜂蜜當然選擇彰化家鄉的產品，由於水果難以帶上飛機，選擇在當地採購，以西西里的橙橘來入味。

趙韻嵐說，這款在義大利參賽取名「烏龍之光」，代表來自台灣的紅烏龍融入義式冰淇淋所帶來希望之光，獲評審的肯定，當宣布拿下冠軍時，她與丈夫馬上拿出事先準備的國旗，她整個人真是太開心，能抱回冠軍，還讓國旗在現場飄舞，由於今天才搭機離開義大利返台，預計這款冠軍口味下星期將在台灣推出。

趙韻嵐表示，她會走上冰淇淋職人，就是因為先到澳洲打工換宿，認識了來自香港的夫婿，存夠了錢就轉往歐洲，在打工換宿期間，因為天天吃義式冰淇淋，決定返回鹿港家鄉創業，並從頭學起，四處參賽挑戰，2019年拿到上海國際手工冰淇淋大師賽華南區冠軍，2023年成為國宴指定冰淇淋，今年則是拿到了世界冠軍，成為台灣第一人，讓台灣人做冰淇淋的實力站上世界舞台。

因為愛上義式冰淇淋，趙韻嵐（中）終於拿下冰淇淋比賽世界冠軍。（取自Sherbeth Festival臉書）

趙韻嵐這款義式冰淇淋大受歡迎。（資料照）

趙韻嵐因為在歐洲打工換宿天天吃義式冰淇淋，返回鹿港家鄉就決定創業開店。（資料照）

