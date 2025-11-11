破紀錄!颱風+季風共伴效應 蘇澳測站日雨量達635.5毫米

宜蘭縣蘇澳11日晚間大淹水，軍方出動AAV7兩棲突擊車馳援。（圖由蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風再傳暴雨災情，宜蘭縣受外圍環流與東北季風共伴效應，加上地形影響雲系不散，中央氣象署監測各地累積雨量，其中宜蘭蘇澳測站在今日截至晚間9點半，時雨量達130.5毫米，日雨量也達635.5毫米，皆創下該站11月的歷史最高新紀錄。

根據氣象署統計前100名雨量資料，今日截至晚間10點26分，宜蘭縣各地測站霸榜前11名，最高是宜蘭縣南澳鄉東澳嶺測站，達790毫米，宜蘭冬山消防分隊的測站也達776.5毫米，宜蘭蘇澳測站也來到635.5毫米。



氣象署預報員林秉煜更統計，蘇澳測站於1981年設站，至2023年都有氣象人員駐守，2023年起轉為無人測站，過去歷年的11月最高紀錄日雨量為538.5毫米，今天截至晚間9時30分的日雨量已達635.5毫米，創新紀錄，而今日時雨量最高130.5毫米，同列歷年11月的最高紀錄。

林秉煜提醒，今晚到明天清晨，宜蘭仍要留意短延時強降雨，氣象署持續針對宜蘭不分平地山地，都發布超大豪雨特報警訊。基隆北海岸、花蓮、蘭嶼及綠島等地則發布大豪雨特報。

