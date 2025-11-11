為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    放不放都挨罵!王惠美臉書再被灌爆

    2025/11/11 22:55 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣太晚宣布放颱風假挨罵。（圖擷取縣府官網）

    彰化縣太晚宣布放颱風假挨罵。（圖擷取縣府官網）

    鳳凰颱風逼近，彰化縣今晚8點34分宣布明天（12日）停班停課。縣長王惠美臉書再度被灌爆，放不放都有人罵；有人感謝縣府終於宣布放假，也有人批評為放而放，甚至建議政府應該放假要放對天，別出現「無風無雨放假、狂風暴雨上班」的矛盾情況。到晚間10點半，留言與按讚已超過7000則，近600人分享，是平常留言迴響的2、3倍。

    在尚未宣布前，網友早已湧入留言催放假，「咕嚕咕嚕，阿美，鹿港風太大了，妳是睡著了嗎？」「惠美阿姨，求求了，都達標了該放了，今天風更大呢，窗簾差點被吹走」「阿美～好了啦！台中都放了」。

    等到晚間宣布放假後，留言區瞬間轉向，「愛你」、「阿美，我最愛你了」、「謝謝王惠美姊姊」等讚聲湧現。不過，也有網友持保留態度，「應該放星期四才對，明天應該還好，後天才是真正考驗」、「我沒有鼓勵放假，也沒說放假不好；但我認真覺得放假要放對天，這才是政府應該審慎思考的問題。」

    對於外界批評與疑問，縣府指出，停班停課依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》辦理，氣象署預測彰化沿海鄉鎮風力已達停班課標準，但內陸地區未達，且風雨仍有不確定性，因此未在台中市晚間7點50分宣布後立即跟進，必須依科學與法規作出最後精準判斷。

    彰化縣長王惠美臉書今晚又被灌爆。（圖擷取王惠美臉書）

    彰化縣長王惠美臉書今晚又被灌爆。（圖擷取王惠美臉書）

