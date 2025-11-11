鳳凰颱風來襲 交通部統整海陸空資訊 QR-Code一掃就掌握

交通部公布海陸空運具狀況。（交通部提供）

因應鳳凰颱風侵台，交通部今天（11日）公布海陸空交通管制和狀況，並製作圖卡並附上QR-Code，用手機一掃就能掌握海陸空運具狀況。

台鐵【對號列車】

東部幹線：樹林=台東間停駛

西部幹線：嘉義=潮州間停駛

南迴線：停駛

【區間（快）車】

南迴線、平溪線、深澳線停駛

鳳林=瑞穗間停駛

其餘班次依風雨情況機動行駛

更多資訊：ttps://www.facebook.com/share/p/1D8rxJi1Eo/h

公路

預警封閉及提醒， 公路局會在FB依照狀況即時更新：

https://www.facebook.com/thbroad

高鐵

6：00起每小時3班次，全車自由座列車（商務車廂除外）

末班車時間

• 南港發車21:40往左營、22:40往台中

• 左營發車21:40往南港、22:40往台中

海運

國內航線及小三通航線全部停航

航班

• 國內航線：航班全數取消

• 國際線航班：請參考桃園機場航班異動查詢

https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight

