鳳凰颱風來襲 交通部統整海陸空資訊 QR-Code一掃就掌握

鳳凰颱風來襲 交通部統整海陸空資訊 QR-Code一掃就掌握2025/11/11 22:57 記者吳亮儀／台北報導
交通部公布海陸空運具狀況。（交通部提供）
因應鳳凰颱風侵台，交通部今天（11日）公布海陸空交通管制和狀況，並製作圖卡並附上QR-Code，用手機一掃就能掌握海陸空運具狀況。
台鐵【對號列車】
東部幹線：樹林=台東間停駛
西部幹線：嘉義=潮州間停駛
南迴線：停駛
【區間（快）車】
南迴線、平溪線、深澳線停駛
鳳林=瑞穗間停駛
其餘班次依風雨情況機動行駛
更多資訊：ttps://www.facebook.com/share/p/1D8rxJi1Eo/h
請繼續往下閱讀...
公路
預警封閉及提醒， 公路局會在FB依照狀況即時更新：
https://www.facebook.com/thbroad
高鐵
6：00起每小時3班次，全車自由座列車（商務車廂除外）
末班車時間
• 南港發車21:40往左營、22:40往台中
• 左營發車21:40往南港、22:40往台中
海運
國內航線及小三通航線全部停航
航班
• 國內航線：航班全數取消
• 國際線航班：請參考桃園機場航班異動查詢
https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight
熱門賽事、球星動態不漏接