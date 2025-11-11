為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 交通部統整海陸空資訊 QR-Code一掃就掌握

    2025/11/11 22:57 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公布海陸空運具狀況。（交通部提供）

    交通部公布海陸空運具狀況。（交通部提供）

    因應鳳凰颱風侵台，交通部今天（11日）公布海陸空交通管制和狀況，並製作圖卡並附上QR-Code，用手機一掃就能掌握海陸空運具狀況。

    台鐵【對號列車】
    東部幹線：樹林=台東間停駛
    西部幹線：嘉義=潮州間停駛
    南迴線：停駛
    【區間（快）車】
    南迴線、平溪線、深澳線停駛
    鳳林=瑞穗間停駛
    其餘班次依風雨情況機動行駛
    更多資訊：ttps://www.facebook.com/share/p/1D8rxJi1Eo/h

    公路
    預警封閉及提醒， 公路局會在FB依照狀況即時更新：
    https://www.facebook.com/thbroad

    高鐵
    6：00起每小時3班次，全車自由座列車（商務車廂除外）
    末班車時間
    • 南港發車21:40往左營、22:40往台中
    • 左營發車21:40往南港、22:40往台中

    海運
    國內航線及小三通航線全部停航

    航班
    • 國內航線：航班全數取消
    • 國際線航班：請參考桃園機場航班異動查詢
    https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播