蘇澳淹大水！公路局預警性封路 6災阻路段一次看

救難人員搭乘橡皮艇在蘇澳市區救援。（圖由蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風來襲，交通部公路局今天（11日）晚間公布相關道路通阻訊息。

一、預警性封閉路段：4處

1、花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500（關原至太魯閣路段）已於11日13時實施預警性封閉。

請繼續往下閱讀...

2、宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K+900（蘇澳至東澳路段）已於11日16時50分實施預警性封閉。

3、高雄市桃源區台20臨105線0K~37K（梅山口至大關山路段）預計於12日7時至17時實施預警性封閉。

4、台東縣海端鄉台20線149K+110~199K（向陽至初來路段）預計於11日22時實施預警性封閉。

二、災阻路段：6處

1、宜蘭縣蘇澳鎮台2線161K+200（龍德路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

2、宜蘭縣蘇澳鎮台2線165K+070~166K+500（蘭陽隧道路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

3、宜蘭縣蘇澳鎮台2戊線7K~9K+750（隘丁路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

4、宜蘭縣蘇澳鎮台9線101K+300~102K+900（蘇澳新站至箕山橋路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

5、花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

6、宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線1K~1K+500（蘇澳市區路段）淹水無法通行，視水退後評估開放通行。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握。如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法