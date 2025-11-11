「2025更生美展」開幕 展出顏正國等人190件作品

「2025更生美展」今天舉行開幕儀式，法務部長鄭銘謙（左）到場欣賞精緻的銅雕作品。（記者陳建志攝）

「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會今天在台中大墩文化中心舉行，包括法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝等人都出席，現場展出全國出監藝術達人創作暨台中地區各矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓作品，包括書法、繪畫、雕塑等作品190件，歡迎民眾踴躍參觀。

本次更生美展以「以愛復歸」及「80週年」為重點主題，喚起人們對於柔性司法與更生保護精神的關注。強調藝術不僅是表達的媒介，更是生命轉化與療癒的途徑。透過更生藝術家共同參與創作，傳遞更生人心靈轉化歷程，展現「一切有情者、無情者，皆有所愛」的深層人性體悟。以愛為橋樑，引領曾經迷失的心靈，以愛關懷支持陪伴導入正軌，重新找到回「家」的路。

法務部長鄭銘謙出席致詞時表示，更生美展走過28年，希望讓藝術成為更生人與社會的橋梁，讓社會大眾透過感性對話與理解放下成見與標籤。並感謝台中市政府文化局長年來提供美展場地，展出更生朋友作品，提升其作品能見度。

台中更保主委廖學從，則對於雕塑心靈之美技訓班指導老師黃映蒲、陳佑端、史嘉祥、楊美玲、黃雲瞳、王瑋名、陳威杰、徐暋盛的傾囊相授，及不求回報、默默付出精神，表示最大的感謝。

此次美展除展出台中監獄「才藝舍坊」學員創作，及台中區矯正機關收容人教化藝術作品及台北監獄銅雕作品共143件外，並有出監藝術家黃銀呈書畫邀請展，以及梁台生、陳雪花、顏正國等14名美展徵件入選作品47件，總展出藝術作品達190 件，為歷屆件數最多。

展出的作品種類則包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等。展品種類繁多，各具風貌，展期從即日起至11月19日，歡迎民眾踴躍前往參觀。

「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會今天在台中大墩文化中心舉行。（記者陳建志攝）

「2025更生美展」今天舉行開幕儀式，現場展出雕塑、漆器、陶藝等多元作品。（記者陳建志攝）

「2025更生美展」今天開幕，現場展出已故藝人顏正國兩幅書法作品。（記者陳建志攝）

