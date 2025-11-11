卡哇伊！台南人口最少行政區 打造貓咪藝術村

龍崎永續發展協會以複合媒材的拼貼方式，進行貓咪主題的藝術街景創作。（記者吳俊鋒攝）

台南龍崎是全市居民數最少的行政區，但有「采竹之鄉」的美譽，地方與農村發展及水土保持署合作，透過街景牆面創作、窳陋空間改善等工程，以可愛貓咪為主題，打造出可愛的喵星人藝術村，饒富趣味，成功吸引遊客駐足，也為即將舉辦的「空山祭」燈會活動增添觀光新亮點。

藝術造街工程由龍崎永續發展協會構思、推動，執行長余奕靖說，主要是結合當地原有的小祕境「貓咪階梯」，形塑出喵星人主題意象的友善聚落，為社區景觀帶來不同的視覺效果。

在農村水保署的經費支持下，協會選定了崎頂街區的辦公室、停車場，以及樂齡學習中心等地的3面牆壁，進行藝術創作，構圖上採用複合媒材的拼貼方式，更有立體感。

余奕靖指出，除了停車場的圍牆，結合在地產業，進行採竹筍、燒竹炭、取竹篾等創作之外，另2處壁面都以貓咪為主題，且是可愛造型的表現手法，深受大小朋友喜歡。

余奕靖說，龍崎青壯族群外流，高齡化嚴重，老街附近時常出現的15隻家貓或流浪貓，正好陪伴著留在家鄉的長輩，有的相處、互動融洽，成了感情的慰藉，以喵星人為主題進行藝術創作，別具意義。

余奕靖提到，協會辦公室外的牆面，高度達12米，創作出的立體貓咪，等於一般成人的大小，加上可愛造型，更為討喜。

龍崎區長陳新澈強調，配合街景工程，公所也再度修整了貓咪階梯，並在一旁的閒置老屋，進行植栽綠美化與牆面彩繪，將喵星人聚落的創作主題整個串聯，也為下個月即將登場的空山祭活動，打造藝術亮點。

