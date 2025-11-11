北北基桃放假決策脫鉤？基市議長：應以市民安全為優先考量

鳳凰颱風侵台，北北基桃4地同步停班停課決策慣例，地方有不同看法？基隆市議長童子瑋今晚臉書貼文，要求以市民安全為主，該脫鉤就脫鉤，不用決策老跟著雙北。（記者俞肇福翻攝自童子瑋臉書）

北北基桃共同生活圈，過去面對颱風該不該停止上班上課，常採取4市共同一致，但是這次鳳凰颱風逼近，桃園市長張善政卻開第一槍，反觀豪雨導致基隆多處出現積水與交通受阻情形，卻仍然要跟雙北同步。民進黨籍基隆市議長童子瑋今天（11日）晚間指出，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，地方政府首長有權依實際狀況決定是否停班停課，保障市民生命安全，才是市府施政的基本責任。

他強調，基隆地形特殊、邊坡住宅多、通勤風險高，未來遇到風災、水災等情況時，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」保障市民的生命安全，才是市府施政的基本責任。童子瑋這一席談話，在臉書貼文發布後，許多民眾紛紛在童子瑋臉書貼文留言，但是也有人反酸說「已經截圖，你當選市長後要說到做到」。

童子瑋表示，雖然北北基過去以「共同生活圈」為考量，放假決策常統一步調，但每個城市的地理條件與防災能力差異極大，不能以「同步」作為唯一依據。他指出，基隆作為北台灣港口城市，受東北季風與外圍水氣影響特別明顯，邊坡社區與通勤族群風險遠高於都會地區，市府應更靈活、獨立地做出判斷。

童子瑋指出，張善政日前主動與雙北脫鉤、依在地情況決定停班課政策，展現地方政府應有的判斷與擔當。他表示，「身為基隆市長最優先要保護的，是基隆市民的生活安全，而不是迎合雙北。」

童子瑋並指出，《天然災害停止上班及上課作業辦法》中明確規定，只要出現「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」的情況，即可作為宣布停班停課的依據。他強調，這兩天基隆的雨勢與積淹水狀況，市民都有切身感受，這正凸顯需要依照實際狀況決策的必要性。

「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。」童子瑋強調，防災與放假決策的核心是「以人為本」，不應受制於區域政治默契或聯合宣布習慣。市長最重要的任務，就是保障市民的安全與生活，這才是市府施政的基本責任。

