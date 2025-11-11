為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇澳大淹水！汪洋、瀑布慘況曝光 路邊1物爆炸驚悚瞬間全拍下......

    2025/11/11 23:32 即時新聞／綜合報導
    蘇澳慘淪一片「汪洋」，民眾意外拍到變電箱爆炸。（Threads:@night._.11.5授權使用）

    蘇澳慘淪一片「汪洋」，民眾意外拍到變電箱爆炸。（Threads:@night._.11.5授權使用）

    受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮持續大雨，今天入夜後更來了一波劇烈降雨，造成大淹水，聯外道路幾乎被阻斷。社群上瘋傳蘇澳慘淪一片「汪洋」的影片，還有民眾意外拍到變電箱爆炸，引發熱議。

    蘇澳11日下起暴雨，入夜後市中心淹水已深約莫一層樓高，無法順利步行，陸續傳出民眾受困。有人改以泅水方式，在水上游動脫困，消防人員獲報火速開展搜救任務，國軍也立即出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇到當地馳援。目前蘇澳聯外道路幾乎被水路阻斷，連接濱海公路至南方澳漁港通道的蘭陽隧道也積淹成河流。

    不少民眾也紛紛拿起手機，拍下當地慘況PO到社群，引發熱烈討論。從鄉親分享的影片和照片可以看到，當地大街小巷全被淹沒，機車和汽車無一倖免；還有民宅1樓瞬間成「泳池」，家具、家電全泡在汙水裡，不然就是樓梯間成了湍急的「瀑布」 ，受災戶無不哀嚎。

    一位住在蘇澳全聯旁的民眾，意外拍下變電箱爆炸瞬間，當時附近街道已淹了半層樓高，街上還燈火通明，但下一秒傳出一聲巨響，鏡頭正好拍到路邊變電箱疑因積水短路爆炸，火光瞬間竄出，隨後整片街區陷入一片黑暗。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    樓梯間成了湍急的「瀑布」。（圖翻攝自Threads）

    樓梯間成了湍急的「瀑布」。（圖翻攝自Threads）

    樓梯間成了湍急的「瀑布」。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    樓梯間成了湍急的「瀑布」。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    蘇澳持續暴雨，水淹了約一層樓高。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    蘇澳持續暴雨，水淹了約一層樓高。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    蘇澳淹大水。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    蘇澳淹大水。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    國軍出動馳援。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    國軍出動馳援。（Threads：＠linyuting781授權使用）

    蘇澳大淹水，大街小巷全被淹沒，機車和汽車無一倖免。（圖翻攝自Threads）

    蘇澳大淹水，大街小巷全被淹沒，機車和汽車無一倖免。（圖翻攝自Threads）

    當地民眾住家遭水淹，家具和家電全泡水。（讀者提供）

    當地民眾住家遭水淹，家具和家電全泡水。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播