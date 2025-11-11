蘇澳大淹水！汪洋、瀑布慘況曝光 路邊1物爆炸驚悚瞬間全拍下......

蘇澳慘淪一片「汪洋」，民眾意外拍到變電箱爆炸。（Threads:@night._.11.5授權使用）

受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮持續大雨，今天入夜後更來了一波劇烈降雨，造成大淹水，聯外道路幾乎被阻斷。社群上瘋傳蘇澳慘淪一片「汪洋」的影片，還有民眾意外拍到變電箱爆炸，引發熱議。

蘇澳11日下起暴雨，入夜後市中心淹水已深約莫一層樓高，無法順利步行，陸續傳出民眾受困。有人改以泅水方式，在水上游動脫困，消防人員獲報火速開展搜救任務，國軍也立即出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇到當地馳援。目前蘇澳聯外道路幾乎被水路阻斷，連接濱海公路至南方澳漁港通道的蘭陽隧道也積淹成河流。

不少民眾也紛紛拿起手機，拍下當地慘況PO到社群，引發熱烈討論。從鄉親分享的影片和照片可以看到，當地大街小巷全被淹沒，機車和汽車無一倖免；還有民宅1樓瞬間成「泳池」，家具、家電全泡在汙水裡，不然就是樓梯間成了湍急的「瀑布」 ，受災戶無不哀嚎。

一位住在蘇澳全聯旁的民眾，意外拍下變電箱爆炸瞬間，當時附近街道已淹了半層樓高，街上還燈火通明，但下一秒傳出一聲巨響，鏡頭正好拍到路邊變電箱疑因積水短路爆炸，火光瞬間竄出，隨後整片街區陷入一片黑暗。

樓梯間成了湍急的「瀑布」。（圖翻攝自Threads）

國軍出動馳援。（Threads：＠linyuting781授權使用）

當地民眾住家遭水淹，家具和家電全泡水。（讀者提供）

