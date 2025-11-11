雲林明停班課 縣內各大醫院門診資訊一次看

台大醫院雲林分院12日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。（台大醫院雲林分院提供）

鳳凰颱風來襲，雲林縣政府今（11日）晚間宣布，明（12日）停止上班、上課，轄內多家醫院也宣布相關門診、檢查、領藥資訊。雲林縣衛生局提醒民眾出門前最好先上網或打電詢確認，以免白跑一趟。

虎尾若瑟醫院指出，上午診為骨科1樓19診、一般外科1樓17診、一般內科2樓32診、新陳代謝科2樓36診、神經內科2樓29診、兒科3樓58診（不提供檢查診及預防注射），下午及夜間停診，急診則是24小時正常看診。

麥寮長庚醫院表示，明日開設颱風特別門診（內科）上午診1診，其餘門診停診，急診、住院、住院手術照常服務，颱風停班期間，本院放射診斷科、檢查中心等各項檢查均暫停，請於上班日來電6915151轉放射診斷科2614或檢查中心2160改約檢查時間。

台大醫院雲林分院表示，門診、門診手術、檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止，斗六和虎尾兩院區的洗腎室、急診及住院則照常服務。如有疑問請聯絡本院總機查詢，電話05-5323911。如原醫師預約之民眾因颱風無法回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可，電話預約及網路預約之民眾恕不保留但也不記爽約。

成大斗六分院表示，夜診全面停診，急診、住院24小時醫療服務不中斷，慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車暫停服務，已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務，並請於上班時間致電單位重新安排檢查，明天門診概況請上網站或來電查詢。

中國醫藥大學北港附設醫院表示，明上下午門診照常開診，夜診暫停服務，另急診照常服務，復健治療到下午5時結束。

