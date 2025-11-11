預言週三有9縣市放颱風假失敗 「烤雞特攻隊」發文會送100隻烤雞

「烤雞特攻隊」深夜在臉書發文，明天睡醒公布發放100隻烤雞時地。（記者黃明堂翻攝）

受鳳凰颱風影響，全台民眾引頸期盼的颱風假結果已陸續公布。知名桶仔雞業者「烤雞特攻隊」高屏嘉義店今天凌晨在臉書貼文「颱風假賭注」，賭彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮等9縣市在週三（12日）將會「全部」放颱風假，若預測失準，則自罰請吃100隻烤雞。結果9縣市中有3縣未全放颱風假，業者深夜在臉書貼文「今夜我想靜靜……明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」

在9縣市名單中，向來宣布颱風放假與否都慢別縣市半拍的台東縣，今天出奇不意，在下午5點不到，就發出「明天上班上課」的通報，率先破了烤雞特攻隊的預言，後續南投縣也宣布上班上課，花蓮則部分地區除外，其餘正常上班上課，其他縣市雖然停班停課，但業者賭注失敗。

請繼續往下閱讀...

烤雞特攻隊的颱風假賭注貼文吸引逾2.5萬人點讚，也有逾4千則留言，預言失敗後，深夜在臉書發文「明天睡醒安排日期地點，發送100隻烤雞」。該貼文一出，立刻湧入大批網友留言，反應極為熱烈，大多數網友都興奮表示「等吃雞」，許多網友也開始敲碗，詢問100隻烤雞將會在哪個縣市或地點發送，期待業者盡快公布後續領取資訊。

這場由颱風引起的烤雞豪賭，雖然讓許多期盼颱風假的民眾夢想破滅，卻意外為大眾帶來了一場香噴噴的烤雞盛宴，也為這次鳳凰颱風登陸前增添一段有趣的插曲。

