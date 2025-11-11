中壢仁海宮祈安五朝福醮加強防颱 2場電視錄影均延期

中壢仁海宮建廟200週年祈安福醮布置美侖美奐，廟方特別加強防颱措施。（記者李容萍攝）

桃園市中壢仁海宮於1826年創立已有200年歷史，今年辦理「建廟200週年祈安五朝福醮」，廟方從10月初在泰豐輪胎中壢廠舊址進行醮壇興工大典，五大醮壇—聖母壇、觀音壇、北帝壇、天師壇、福德壇，正同步展開興壇布置，面對鳳凰颱風來襲，桃園市今（11）日停班停課，5個5層高的醮壇均加強綁上鋼線固定，以防強風吹襲，預計11月下旬完成，預計在12月13至17日舉辦慶典儀式。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，「祈安五朝福醮」醮壇將展現宗教、文化、藝術之美，值得各界期待，在興壇布置期間，廟方已恭迎諸天神佛、祈求風調雨順、國泰民安，大家見證的不只是興壇的氣勢，更是信仰的延續與文化的傳承。

請繼續往下閱讀...

雖然桃園市政府宣布，依據中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，桃園市未達停班停課停課標準，於晚上8時宣布明（12）日照常上班及上課。不過，廟方考量近日仍有風雨，原訂明日在主醮區登場的綜藝大集合延期至19日，而原訂15日登場超級夜總會也延期至12月6日。

超級夜總會錄影延期。（中壢仁海宮提供）

綜藝大集合錄影延期。（中壢仁海宮提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法