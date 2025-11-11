南投未放颱風假 縣長許淑華臉書遭灌爆

南投縣政府宣布12日正常上班、上課。（南投縣政府提供）

鳳凰颱風襲台，南投縣政府宣布風雨未達標準，明（12日）正常上班上課。由於南投縣是中部唯一未放颱風假縣市，縣長許淑華晚間臉書遭留言灌爆，民眾要許淑華多替跨區就讀的莘莘學子著想，也有人說中部只有南投不放假，這樣對嗎？

南投縣與台中市、彰化縣為共同生活圈，有許多民眾跨縣市上班、上課，過去是否放颱風假，三縣市幾乎都會討論後再決定，但台中市與彰化縣均宣布明天停止上班、上課 ，南投縣此次卻與台中、彰化不同調，引發議論。

請繼續往下閱讀...

果然，南投縣長許淑華臉書剛宣布明天正常上班、上課後，民眾即紛紛上網留言「風雨好大縣長載我上班」、「請多想跨區就讀的莘莘學子們」、「中部只有我們不放假，這樣對嗎？」，還有人說「淑華要走自己的路」。

南投縣政府則強調，根據中央氣象署預測，南投縣明天平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，確實未達到停班停課標準。

南投縣未放颱風假，民眾紛紛到縣長許淑華臉書留言。（擷取自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法