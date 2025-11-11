為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨彈狂炸蘇澳！蘭陽隧道淹水成河流 聯外道路受阻都是水

    2025/11/11 22:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    雨彈炸蘇澳，蘭陽隧道淹水成河流。（宜蘭縣消防局提供）

    雨彈炸蘇澳，蘭陽隧道淹水成河流。（宜蘭縣消防局提供）

    受鳳凰颱風外圍環流雲系影響，宜蘭蘇澳被雨彈襲擊，晚間劇烈強降雨造成當地大淹水，聯外道路幾乎被水路阻斷，就連連接濱海公路至南方澳漁港通道的蘭陽隧道也積淹成河流，截至晚間10點陸續傳出民眾受困，消防人員獲報駕駛橡皮艇挺進災區，協助老弱婦孺撤離至安置所。

    宜蘭縣被列在超大豪雨警戒區，山區單日雨量趨近800毫米，其中淹水慘重的蘇澳已破700毫米，蘇西里民貴街發生嚴重積水，高度甚至達到成人肩膀，許多汽機車也泡在水中，1處變電箱更傳出爆炸事故，火光四濺，造成附近住戶停電。

    蘇澳中山路也淹水慘重，水淹半層樓高，許多店家慘遭水患，消防局陸續出動救生艇、橡皮艇，持續奔波進行救援，協助撤離惶恐不安的受困民眾，救難人員陸續救出行動不便老婦、長者及看護，並把需要安置居民，以船艇接駁至蘇澳車站。

    宜蘭縣救難人員派出橡皮艇接駁出受困民眾。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣救難人員派出橡皮艇接駁出受困民眾。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳市區淹水成災，部分地區水淹半層樓高。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳市區淹水成災，部分地區水淹半層樓高。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳中山路也淹水慘重，水淹半層樓高，許多店家慘遭水患，消防局陸續出動救生艇、橡皮艇，持續奔波進行救援，協助撤離惶恐不安的受困民眾。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳中山路也淹水慘重，水淹半層樓高，許多店家慘遭水患，消防局陸續出動救生艇、橡皮艇，持續奔波進行救援，協助撤離惶恐不安的受困民眾。（蘇澳鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播