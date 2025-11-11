雨彈狂炸蘇澳！蘭陽隧道淹水成河流 聯外道路受阻都是水

雨彈炸蘇澳，蘭陽隧道淹水成河流。（宜蘭縣消防局提供）

受鳳凰颱風外圍環流雲系影響，宜蘭蘇澳被雨彈襲擊，晚間劇烈強降雨造成當地大淹水，聯外道路幾乎被水路阻斷，就連連接濱海公路至南方澳漁港通道的蘭陽隧道也積淹成河流，截至晚間10點陸續傳出民眾受困，消防人員獲報駕駛橡皮艇挺進災區，協助老弱婦孺撤離至安置所。

宜蘭縣被列在超大豪雨警戒區，山區單日雨量趨近800毫米，其中淹水慘重的蘇澳已破700毫米，蘇西里民貴街發生嚴重積水，高度甚至達到成人肩膀，許多汽機車也泡在水中，1處變電箱更傳出爆炸事故，火光四濺，造成附近住戶停電。

蘇澳中山路也淹水慘重，水淹半層樓高，許多店家慘遭水患，消防局陸續出動救生艇、橡皮艇，持續奔波進行救援，協助撤離惶恐不安的受困民眾，救難人員陸續救出行動不便老婦、長者及看護，並把需要安置居民，以船艇接駁至蘇澳車站。

宜蘭縣救難人員派出橡皮艇接駁出受困民眾。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳市區淹水成災，部分地區水淹半層樓高。（蘇澳鎮公所提供）

