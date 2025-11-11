為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鳳凰颱風來襲全台33傷 累計積淹水59件、9縣市疏散6197人

    2025/11/11 21:55 記者陸運鋒／新北報導
    中央災害應變中心今晚舉行第4次工作會報，由副指揮官、經濟部次長何晉滄主持。（記者陸運鋒翻攝）

    鳳凰颱風持續逼近，中央災害應變中心今晚舉行第4次工作會報，由副指揮官、經濟部次長何晉滄主持，統計至今晚8時，颱風造成全台33人受傷，累計積淹水59件、未退水50件，主要積淹水在宜蘭縣49處，全台曾停電3238戶，已全數復電。

    根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，預計強度仍持續減弱，且暴風圈有縮小的趨勢，鳳凰暴風圈預估於12日清晨起影響南部陸地，預估主要強降雨區為北部、東半部及南部山區，預估強陣風影響範圍為西南部、恆春半島、中部山區、離島地區及全台沿海空曠地區。

    農業部發布土石流紅色警戒37條、黃色警戒106條，全台累計9縣（市）政府疏散撤離人數為6197人，7縣市開設52處收容安置處所，收容1127人；總災情158件，包括路樹倒塌、土石、建物毀損、民生基礎設施災情等。

    馬太鞍溪堰塞湖部分，11日晚間8時監測數據水位1012.5公尺，自10日深夜11時水位開始下降起，迄今湖區水位已下降8.2公尺，蓄水量減少約86.2萬立方公尺，餘78.7萬立方公尺蓄水量，目前湖區水位下降屬堰塞湖正常沖刷溢流，無壩體快速下刷沖潰現象。

