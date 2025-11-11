為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 台鐵12日東、西、南迴線停駛路段一次看

    2025/11/11 21:51 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵12日有多處路段停駛。（記者吳亮儀攝）

    因應鳳凰颱風陸上警報發布，台鐵公司今天（11日）晚間公布，依據氣象署最新氣象資訊研判，明天上午12時前各級列車行駛狀況包括東部、西部幹線和南迴線都有路段停駛。

    一、東部幹線

    （一）對號列車：樹林=台東間全區間停駛。
    （二）區間（快）車：鳳林=瑞穗間停駛。樹林=鳳林、瑞穗=台東間視風雨狀況機動行駛。

    二、西部幹線

    （一）對號列車：嘉義=潮州間停駛。逆行列車行駛至彰化；部分順行列車由員林（472次）、斗六（102次及280次）、嘉義（170次）始發。
    （二）區間（快）車：彰化=潮州間列車視風雨狀況機動行駛。彰化以北全區間正常行駛。

    三、 南迴線：各級列車全區間停駛。

    四、 支線：深澳線停駛；平溪線全日暫停公路接駁；內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

    五、 枋寮=台東間藍皮解憂號5899、5898次觀光列車停駛。

    六、 明天中午12時後列車行駛資訊，將於明天上午09時30分發布。

    台鐵公司表示，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站；台鐵公司24小時旅客服務電話02-21910096、0800-765888（免付費電話，行動電話無法撥打）；各就近車站（台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。

    另外，退、換票及改乘相關，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

