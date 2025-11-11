鳳凰颱風加速撲台！中心最大瞬間風速達12級 宜蘭防超大豪雨

針對鳳凰颱風，中央氣象署進行定量降水預報，提供今夜明晨，到週四白天等各時段的預報，提醒各地民眾留意。（氣象署提供）

鳳凰颱風截至今（11日）晚8點，中心位置落在鵝鑾鼻西南西方270公里處，但其速度加快，以每小時23公里向東北行進朝台灣撲來，近中心的最大風速每秒25公尺，約10級風，瞬間風速可來到每秒33公尺，相當於12級風，中央氣象署維持陸上海上颱風警戒。

北東明降雨稍緩後天又轉大 宜蘭續防超大豪雨

受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣仍列降雨警戒須留意超大豪雨，氣象署預報員林秉煜提醒，今晚到明晨當地仍要留意恐有短延時強降雨的情況，時雨量破百毫米，易造成低窪地區淹水。

林秉煜還說，今晚颱風外圍環流也造成花蓮、台東地區間歇雨勢，降雨沿著山區而下，此外屏東、台南、高雄偶有間歇降雨。

目前豪雨特報針對宜蘭、花蓮縣地區及綠島有局部豪雨或大豪雨。基隆、新北、台東等地區，與台北、桃園、屏東等山區及恆春半島加蘭嶼等有局部大雨或豪雨。山區要嚴防坍方落石及土石流。

林秉煜表示，明天白天颱風逐漸接近，台南、高雄、屏東將明顯降雨，花東及北台灣則稍緩和，但到了後天清晨颱風出海後，轉偏北風，北台及花東雨勢又會變大，南台灣則逐漸緩和。

颱風動態方面，林秉煜說，過去3個小時其強度略為減弱，7級暴風圈縮為200公里大小，並持續向東北移動，有持續減落縮小趨勢，預計明天傍晚接近高屏一帶登陸，並快速從台東花蓮一帶出海，估時間落在明晚11點到後天凌晨2點左右，但依颱風路徑仍有不確定性。

強風特報則估，今晚到明日在台中、彰化、雲林、高雄、屏東、澎湖及金門等地區有平均風9級與11級強陣風。林秉煜也提醒，台灣沿海有3到5米浪高並有長浪，千萬不要到海邊活動，作業船隻也要留意警戒。

氣象署觀測鳳凰颱風，統計至11日晚間8點，各地出現8到10級最大陣風，提醒颱風逐漸逼近台灣，屏東、高雄、台南等地風力漸強須留意。（氣象署提供）

