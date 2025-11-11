鳳凰颱風明登陸！高鐵12日改班表 每小時雙向各3班自由座列車

受鳳凰颱風影響，12日高鐵營運有變動。（記者吳亮儀攝）

因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司今天（11日）晚間公布，經整體評估旅運需求，調整明天（12日）全天營運班表，自上午6時起營運模式有變動。

第一，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

請繼續往下閱讀...

第二，同時，台中站將於06：00及06：30加開南下、北上各一班（共四班），每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

第三，為確保旅客行程順暢，明天「末班」列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。自南港站發車為21：40前往左營站；22：40前往台中站。自左營站發車為21：40前往南港站；22：40前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

退票及退費規定方面，高鐵公司表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

其次，持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法