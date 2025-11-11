放還不放？雲林縣幾經波折終於放假 民眾嘆「心情像洗三溫暖」

雲林縣長張麗善臉書原本發出照常上班課資訊。（網友擷取）

雲林縣政府今 （11日）晚間8點28分宣布11月12日停班停課，不過就在接近8點前，行政院人事行政總處官網卻早已發出停班課資訊，但縣長張麗善臉書專頁卻發出正常上班課資訊，不同調資訊過沒幾分鐘就遭刪除撤下，遲至8點24分才正式公告停班課資訊，令民眾大罵「不要鬧了」。縣府說明，8點期間縣長正在做最後裁示，縣府同仁將資訊誤傳，向鄉親致歉，會檢討此次事件。

今天下午4點半左右，雲林縣長張麗善邀集各局處長到消防局召開一級緊急應變中心會議，經裁示決定在晚間8點公告是否停班課資訊。

不過約莫7點40多分，行政院人事行政總處官網卻已出現「雲林縣明天停止上班、停止上課」，過沒多久公告卻撤下，一下子又出現照常上班課。

無獨有偶，想不到張麗善臉書專頁竟出現貼文，指出依據中央氣象署資料，未達停班課標準，因此11月12日照常上班課資訊，但公告過不到3分鐘就遭撤下、刪除。

不少民眾早就已經截圖起來，大感疑惑「到底放還不放？」網友表示「世上竟有反悔藥」、「真的很皮」、「原來『曇花一現』是這樣子的」，更有人看著最後訊息公告出來後，大嘆「看到上班上課，現在終於看到停班課，心情有如洗了三溫暖」。

對此，縣府新聞處長陳其育表示，原訂8點縣府將公告明天是否上班課資訊，不過當時張縣長正在做最後決定，縣府同仁誤將建議停班課資訊上傳至人事行政總處；另粉絲專頁方面，縣府已先製作好2版本，但同仁誤上傳「照常上班課」圖卡及貼文，造成大眾誤解，在此深刻表達歉意，此次事件將會檢討。

原人事行政總處官網出現雲林縣停班課資訊，但過不久就被撤下。（擷取人事行政總處官網）

雲林縣府8點28分左右正式宣布11月12日停班停課。（雲林縣政府提供）

