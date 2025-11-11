台南女孩蔡欣恩以和菓子奪韓國廚藝金牌 台灣之光「甜」入國際舞台

蔡欣恩的和菓子作品精巧，獲評審青睞。（聖功女中提供）

台南女孩蔡欣恩參加「2025韓國AFA世界廚藝大賽」（2025 World Food Trend Fair），以精緻細膩的和菓子作品驚豔評審，勇奪金牌殊榮，在國際舞台上大放異彩。

這項國際級廚藝盛會匯聚來自韓國及多國好手，競賽項目橫跨烘焙、甜點、料理與飲品等領域。蔡欣恩以日本傳統甜點「和菓子」為創作主題，從構思、試作到現場展示全程親力親為。她的作品造型典雅、色彩層次豐富，展現出和菓子特有的細緻工藝與優雅韻味，最終脫穎而出，抱回金牌。

為了這場比賽，蔡欣恩投入近3個月密集練習。由於和菓子對溫度與濕度極為敏感，她不斷調整配方與包裝，只為確保成品能在現場保持完美狀態。出發前，她與家人合作製作約30顆樣品，仔細包裝後從台灣帶到韓國，並在會場完成最後的展示與擺盤。

特別的是，本屆參賽者多為廚藝科系大學生，蔡欣恩則是年紀最輕的參賽者之一。儘管經驗不多，她仍以穩健的節奏與細膩的手藝征服評審，成為耀眼的台灣之光。

目前就讀聖功女中的蔡欣恩笑說，準備過程讓她不只學會製作和菓子的技術，也鍛鍊了時間管理力。「過程雖然緊湊，但學會如何安排時間，也懂得在學業與興趣間找到平衡。」她坦言，未來未必以甜點為主修方向，但這段經歷讓她體會到：「學習的價值不只在課本裡，更在實踐與熱愛的過程中。」

