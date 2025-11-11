為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南女孩蔡欣恩以和菓子奪韓國廚藝金牌 台灣之光「甜」入國際舞台

    2025/11/11 21:18 記者洪瑞琴／台南報導
    蔡欣恩的和菓子作品精巧，獲評審青睞。（聖功女中提供）

    蔡欣恩的和菓子作品精巧，獲評審青睞。（聖功女中提供）

    台南女孩蔡欣恩參加「2025韓國AFA世界廚藝大賽」（2025 World Food Trend Fair），以精緻細膩的和菓子作品驚豔評審，勇奪金牌殊榮，在國際舞台上大放異彩。

    這項國際級廚藝盛會匯聚來自韓國及多國好手，競賽項目橫跨烘焙、甜點、料理與飲品等領域。蔡欣恩以日本傳統甜點「和菓子」為創作主題，從構思、試作到現場展示全程親力親為。她的作品造型典雅、色彩層次豐富，展現出和菓子特有的細緻工藝與優雅韻味，最終脫穎而出，抱回金牌。

    為了這場比賽，蔡欣恩投入近3個月密集練習。由於和菓子對溫度與濕度極為敏感，她不斷調整配方與包裝，只為確保成品能在現場保持完美狀態。出發前，她與家人合作製作約30顆樣品，仔細包裝後從台灣帶到韓國，並在會場完成最後的展示與擺盤。

    特別的是，本屆參賽者多為廚藝科系大學生，蔡欣恩則是年紀最輕的參賽者之一。儘管經驗不多，她仍以穩健的節奏與細膩的手藝征服評審，成為耀眼的台灣之光。

    目前就讀聖功女中的蔡欣恩笑說，準備過程讓她不只學會製作和菓子的技術，也鍛鍊了時間管理力。「過程雖然緊湊，但學會如何安排時間，也懂得在學業與興趣間找到平衡。」她坦言，未來未必以甜點為主修方向，但這段經歷讓她體會到：「學習的價值不只在課本裡，更在實踐與熱愛的過程中。」

    台南女孩蔡欣恩以和菓子精緻作品，拿下「2025韓國AFA世界廚藝大賽」金牌。（聖功女中提供）

    台南女孩蔡欣恩以和菓子精緻作品，拿下「2025韓國AFA世界廚藝大賽」金牌。（聖功女中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播