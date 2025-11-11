台南中小學手擲機創作設計賽 逾200學生同場競技

南市國民中小學手擲機創作設計競賽，考驗技術與團隊精神。（南市教育局提供）

全國賽停辦沒關係，台南學生照樣「飛」起來！南市今（11）日於麻豆國中舉辦「國民中小學手擲機創作設計競賽」，全市140支隊伍、超過200名學生齊聚一堂，用創意與巧思讓小飛機在操場上翱翔。

比賽強調「做中學」，從機身設計、配重調整到拋擲角度，全都由學生親手完成。有人研究風向、有人調整機翼角度，為了讓飛機飛得又遠又久，每個人都卯足全力。過程中不只考驗科學原理，更考驗耐心與臨場反應。

來自西港國中教師黃新富分享，手擲機競賽融合了空氣動力學與飛行原理，學生須觀察機體重心、機翼角度與拋擲力道的變化，調整出最理想的飛行軌跡，過程中培養耐心與專注力。中山國中教師黃莉珺則表示，學生從選材、設計到組裝皆親手完成，並在訓練中學會判斷風向與掌握拋擲技巧，展現毅力與團隊精神。

南市教育局長鄭新輝指出，雖然今年全國賽停辦，但南市仍堅持自辦市級賽事，讓學生有機會展現成果、交流學習，延續科技實作的熱情與能量。他強調，手擲機競賽結合科學理論與動手實作，讓孩子在遊戲中學科學、在挑戰中長知識。

活動由麻豆自造教育及科技中心承辦，並由南新、新興、復興、佳里、和順、新化、仁德等科技中心及科技輔導團協力，成功大學無人機載具發展中心與未來教育研究發展中心提供技術指導，學生還能在比賽中現場微調配重，讓小飛機飛得更穩、更遠。學生用行動證明，創意與熱情，就是最強的飛行力！

學生運用科學原理製作手擲機。（南市教育局提供）

