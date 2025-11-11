蘇澳遭大水圍困如孤島 喚起15年前梅姬淹水夢魘

蘇澳鎮晚間淹大水，車子經過淹水路面猶如「陸上行舟」。（圖由讀者提供）

鳳凰颱風襲台，宜蘭縣蘇澳鎮今天（11日）下起滂沱大雨，位在南方澳的南興里爆發小型土石流，入夜後，蘇西里民貴街最深淹到成人肩膀，軍方出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇救援。鎮民上網發文，形容蘇澳被大水圍困宛如孤島，喚起15年前梅姬颱風的淹水夢魘。

蘇澳鎮南興里山坡地雨水夾帶土石水湧入巷道，黃色泥水滾滾而下，讓人怵目驚心，所幸災情並未擴大，由於持續大雨，蘇澳市中心的中山路一帶淹水最深處有一層樓高，警方拉起封鎖線，白米溪、阿里溪溪水暴漲，水位逼近橋面。

由於路面積水，車子經過時猶如「陸上行舟」，一輛載送病患的救護車在路上拋錨，6人冒雨推車，許多住戶家中淹水，冰箱、家具泡在水中，放眼望去一片狼藉。

蘇澳災防中心晚間接獲通報，直指蘇西里民貴街嚴重積水，最深處到成人肩膀，軍方將出動AAV7、橡皮艇救援。由於鎮內到處淹水，重要道路淹水動彈不得，喚起2010年梅姬颱風為蘇澳帶來的百年水患。

15年前的梅姬颱風沒有登陸台灣，因外圍環流與東北季風共伴效應，蘇澳鎮累積總雨量1180.9毫米，創下蘇澳氣象站最高紀錄，當年蘇澳部分地區水淹一層樓高，許多居民至今餘悸猶存。

蘇澳今天持續暴雨嚴重淹水。（圖由讀者提供）

警車到蘇澳淹水路段執行管制交通。（圖由讀者提供）

淹水住戶一片狼藉。（圖由讀者提供）

