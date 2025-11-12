預言台北2天颱風假！他賭上台大大氣系招牌翻車 請雞排+珍奶時間曝

自稱就讀台大大氣系的網友開出「雞排+珍奶」祭品文，預言台北至少放2天颱風假，若都沒放，就各請300份雞排，示意圖。（資料照）

鳳凰颱風進逼台灣，近日有自稱就讀台大大氣系的網友，在網上開出「雞排+珍奶」祭品文，預言台北至少會放2天颱風假，如果都沒放，就各請300份。不過不知要怪鳳凰「不給力」還是蔣萬安市府「不給面子」，台北完全沒有放到假，大批鄉民湧入祭品文敲碗原PO兌現承諾。

一名網友9日在臉書「黑特帝大」發文，「先在這邊立個文！ 賭上大氣系的招牌！11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！ 少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！11/16 12:00 在傅鐘底下領取（如果我失準的話）。」

請繼續往下閱讀...

鳳凰颱風預計12日傍晚登陸台灣，13日清晨離開並減弱為熱帶性低氣壓，11日、12日台北市政府都宣布正常上班上課，11日晚間大批鄉民湧入該篇祭品文敲碗，「所以雞排要發了嗎」、「ㄟ翻車了，雞排＋珍奶我拿定了」、「趕快轉系吧！你這輩子怕是沒辦法從大氣系畢業了」、「可以開始點餐了」、「排隊排到哪了，說話算話喔」、「已經置板凳了，要先幫你擺桌子嗎？」

疑似原PO週二深夜在「黑特帝大」PO文，「來嚕來嚕！雞排+珍奶來接你了呦！11/16雞排+珍奶！（300份），地點在傅鐘，11月16日中午12點，發完為止，敬請期待！」

近日有自稱就讀台大大氣系的網友在網上開出「雞排+珍奶」祭品文，預言台北至少會放2天颱風假，如果都沒放，就各請300份。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法