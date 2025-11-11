盧秀燕臉書宣布明停班停課 網友紛留言「愛盧媽媽」、「總統好」

台中市長盧秀燕在臉書PO文「11/12停班課」，引來網友一堆留言「感謝盧媽媽」。（市府提供）

台中市政府宣布明天停班停課，且罕見未到8點就宣布，市長盧秀燕更在臉書上PO文表示，預報達標，11月12日台中停班課一天，短短10幾分鐘，引來6千多人按讚，網友稱讚留言也湧入，有人讚「妳是我今世看過，最美麗，最認真的女人了」、「愛盧媽媽」、「總統好」。

盧秀燕今天在災防會議表示，明天是否上班上課，會在開完會後宣布，現場媒體都在等待消息，7點等不到市府宣布，大家都以為8點整，豈料不到8點市府就宣布，盧秀燕也馬上在臉書宣告明天停班停課。

盧秀燕在臉書PO文表示，根據氣象署最新預報，明天台中達到停班停課標準，為了市民家人出行與安全考量，台中市政府宣布，全市明日停班停課一天。

盧秀燕指出，這次颱風路徑與以往不同，罕見地從西南部往北移動，將直接影響中部平地地區，她要再次提醒市民，請在家避風避雨，減少不必要的外出。如有緊急狀況，請撥打119或1999通報，市府各單位已全面待命，會在第一時間提供協助。

盧秀燕在臉書貼文沒幾分鐘，馬上引來一堆留言，滿是「謝謝盧媽咪」、「盧媽媽我愛你」、「秀燕你不錯」等肯定語句。

