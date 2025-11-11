台南明停班課 奇美醫療體系公布停診、臨時拿藥診資訊

台南市政府宣布12日停班課，奇美醫療體系公布相關醫療作業資訊。（奇美醫院提供）

鳳凰颱風逼近，台南市政府已宣布明（12日）停止上班、上課，奇美醫療體系晚間公布相關醫療作業訊息，明天門診全日停診，永康奇美及柳營奇美設臨時拿藥診。

永康奇美醫院：門診全日停診、門診手術暫停、門診檢查暫停（腸胃鏡除外）、門診化療及流感/新冠疫苗施打作業暫停。門診注射室上午8時至12時。

請繼續往下閱讀...

設臨時拿藥診，包括上午內科、外科各1診，下午內科1診。

急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。

柳營奇美醫院：門診全日停診、門診檢查暫停（腸胃鏡除外）、健檢業務及流感/新冠疫苗施打作業暫停。設臨時拿藥診，上午血液腫瘤科1診、胃腸肝膽科1診、外科1診。

門診手術醫療作業照常，急診、住院、洗腎、手術相關醫療作業均照常。

佳里奇美醫院：門診全日停診、檢驗、放射科、健檢作業、復健療程及流感/新冠疫苗施打作業暫停。

門診手術照常，急診、住院及洗腎相關醫療作業均照常，檢查室至上午12時。

奇美醫院樹林院區、奇康診所、南科診所：門診全日停診。

另外，院區交通車比照假日班次行駛。已安排好的住院、檢驗、檢查、（門診）手術、健檢及洗腎相關醫療作業，因故無法前往者，於正常上班時段依檢查單上所列的單位電話聯繫，提醒民眾，颱風期間注意安全，不要勉強出門。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法