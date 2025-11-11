新北東北角山區防豪雨致災 瑞芳、雙溪、貢寮預防性撤離601人

新北市長侯友宜今晚主持防颱工作會報。（新北市政府提供）

鳳凰颱風來襲，東北季風加上外圍環流共伴效應，為新北市帶來降雨。市長侯友宜今晚主持新北市災害應變中心防颱會議表示，目前新北市未納入颱風警戒區域，不過北海岸、東北角等山區有豪雨發生機率，土石流黃色警戒區保全戶預防性撤離人數約601人。

侯友宜指出，明天風雨狀況比今天趨緩，預計颱風中心會在星期四從花東出海，減弱為熱帶低氣壓或是溫帶氣旋，新北市看起來不會納入陸上警戒區域，目前災害應變中心為二級開設，仍用最高標準應對。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，今天受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新北市風雨最強，雖然平地幾乎無風無雨，但是根據氣象預報，東北角、山區雨量達標，因此今天有7個行政區停班、停課，「有時候用科學判斷很精準」。

他提醒說，今晚新北市郊區仍有8到9級，偶有10級陣風，北海岸及東北角的日雨量約有300到400毫米，屬於豪雨等級，針對易致災地區，區公所要嚴加防範，希望颱風期間有驚無險，不要造成災害。

另外，瑞芳區發布15條土石流黃色警戒，今天下午開始執行勸離作業，黃色警戒區域的保全戶預防性撤離567人，雙溪區也撤離32人，其中29人已評估安全無虞回家，貢寮區撤離2人，總計撤離人數601人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法