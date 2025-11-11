週三颱風來襲! 嘉義以南注意風雨 大台北、宜蘭局部豪大雨

氣象署指出，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並恐有局部大雨或豪雨發生。（記者廖振輝攝）

週三鳳凰颱風來襲，嘉義以南嚴防風雨，而受外圍環流影響，東半部有雨，大台北及宜蘭地區恐有大雨或豪雨。

中央氣象署預報，週三颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，在外活動請注意安全，並留意坍方、落石及溪水暴漲，避免前往山區活動，桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。離島天氣：澎湖陰陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

風浪方面，今晚至明天西半部、宜蘭沿海及各離島局部地區，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中桃園、苗栗至雲林、高屏沿海及澎湖、馬祖有局部平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；各沿海浪高可達3至5公尺，尤其東南部、南部及澎湖海面浪高可以來到6公尺左右或以上，各沿海及離島有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。

週三天氣，天氣風險公司指出，週三清晨起暴風圈開始進入南部陸地，一直到傍晚過後颱風中心登陸，嘉義以南地區的風雨會有增大的趨勢，宜蘭以南到花東地區仍位於颱風外圍環流東南風的迎風面，持續有降雨機會，不過颱風中心靠近的過程強度也在繼續減弱，風雨雖有但是從預報資料來看應該並不會特別大，北部地區則是將進入颱風環流東南風的背風面區域，風雨可能有明顯的空檔時間。

週三晚間颱風中心登陸後逐漸通過南部上空，再由台東出海的這段過程（週三晚間到週四凌晨至清晨），嘉義以南地區、台東到南花蓮等地預期仍會有較大雨跟風出現的機會，如果颱風減弱的越快，則風雨增大幅度會越有限，或是風雨短暫增大後，很快就會再減小下來，整體來說影響的程度應該不大，不過還是提醒南部、花東地區的朋友，要注意颱風登陸、通過這段期間風雨的變化情況。北部、東北部則分別處於背風面或是颱風外圍區域，風雨反而較不明顯。

紫外線指數方面，全台皆為中量級。

空品部分，週三颱風及其外圍環流影響，清晨至上午西半部降雨情況稍趨緩，稍有利污染物累積，午後隨著颱風逐漸靠近，全台各地降雨情況逐漸上升，受降雨洗除作用影響，全台空品多為良好。宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。

週三各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。（擷取自中央氣象署）

週三紫外線指數方面，全台皆為中量級。（擷取自中央氣象署）

週三宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

