    首頁 > 生活

    超商名牌開放自訂！他疑為何沒出現「中二藝名」 網友猜「1原因」

    2025/11/11 22:59 即時新聞／綜合報導
    超商名牌開放自訂後，網友發文分享，原以為會看到店員取用各種誇張或搞笑的藝名，沒想到實際情況並非如此，示意圖。（資料照）

    超商名牌開放自訂後，有網友發文分享，原以為會看到店員取用各種誇張或搞笑的藝名，沒想到實際情況並非如此，讓他不禁好奇背後原因。貼文曝光後，引發網友熱議。

    網友昨日在Dcard以「為什麼很少超商店員取很狂的藝名」為題發文說，自從超商名牌不再強制顯示真實姓名後，他觀察到許多店員只改成「X先生」、「O小姐」等簡單稱呼，若是店長或資深員工則仍維持真名。他原以為會出現「傲骨狂天」、「黃仁勳」或「賈伯斯」等搞笑或中二風格的名字，甚至像髮型設計師一樣使用「Momo」、「Amy」這類英文名字，但實際情況卻意外地低調。

    貼文曝光後，引發熱烈討論，「龍傲天可以幫我開影印機嗎？冷冰霜小姐我要三杯大杯熱美式之類的，你不會覺得很羞恥嗎...？」、「沒在看店員取什麼名字，反正我都一律叫不好意思」、「上班用的名字沒那個心情搞這些吧，再喜歡的名稱都變成手機鬧鐘的概念」。

    也有不少人分享親眼見過的「神級名牌」，「我家附近的超商店員叫大佑池久」、「我家樓下店員有一個阿嬤，她名牌上面寫甜心寶貝，我要發瘋」、「有看過員工改成趙玉症超喜歡，看的我也想改打工的名牌」、「之前在公司附近的超商結帳等找零時瞄到店員名牌叫郭燒麵，疑惑到多看兩眼確認」。

