海濱公園設咖啡廳恐「搧海風」 縣交觀處：先以行動咖啡館試水溫

拆除的「寶桑亭」為老台東人共同回憶。（社團「台東舊時光」提供）

台東縣議會進行縣政總質詢時，有議員提議在海濱公園或大草原做挑高咖啡廳吸引遊客佇足。縣交觀處則認為環境關係，需慎選地點及建築風格，甚至是遇上颱風即可拆離、駛離的「行動咖啡館」來試水溫。地方文史社團負責人則認為，環境有潛在危險需更小心，另，找出符合台東人「共感」建物能更長久，也符合縣府「台東博覽會」初衷。

台東議會中有人提及，許多外地遊客常去海濱公園看日出，建議在海濱公園或大草原做一個挑高型的咖啡廳，相信可以吸引遊客去喝咖啡、吹海風，甚至是在地人相聚聊天的好去處。

海濱公園大草原如今有一片美景，以往卻是台東垃圾場，覆土美化後又曾蓋了「寶桑亭」，成為許多台東人共同回憶。現今的大草原，有縣議員提議設立供民眾佇足的咖啡廳，但當地環境惡劣，如鋼骨結構藝術品「鳥巢」就被強風打到剩骨架，縣交觀處長卜敏正表示，當今是走向減法概念以增加美感，如何不在大草原突然增加高聳的建物又不破壞美感需好好考量，打算未來以行動咖啡館試水溫。

台東地方著名臉書社團「台東舊時光」除蒐集許多台東舊照，對當地近代人文、歷史也考究。社團負責人林奕廷說，議員出發點雖好，但咖啡店畢竟在各地已有不少，不如思索更貼切台東的歇腳亭或處所更佳，「有了台東人的共感，又更符合台東本色，不僅能長久經營，也能受台東人喜愛而非只瞄準外地客」。

林奕廷解釋，日據時代日人在台各處都有創新建築，如當年武德殿（演武場）幾乎各地不同風格，舊台東車站亦同，各地建物少有的共同點「都是人民需要而非消化預算工程，再者就是十分典雅、彌久不衰」，惜後因意識型態拆除，建成的寶桑亭雖也是台東人重要回憶，但遠不及武德殿，否則台東有間日本仿唐代風格的建物不僅美觀又能增加觀光意涵。

再者，由於當地「海景第一排」，直面颱風與風飛沙，現址地底又是垃圾堆，林奕廷發現如今的大草原及道路已開始下陷，提醒相關單位需仔細思索建築工法與結構，但他強調，如今縣府將舉辦的「台東博覽會」主打「以台東為主發點」，拆掉的武德殿還有台東一切的人與故事，這些引起台東人共鳴且有所感觸、有歸屬感的人、物、建築也是博覽會初衷，「若真要蓋上建物，還是希望能多符合台東文化及風格」。

以往在寶桑亭下舉辦活動，為重要地標。（社團「台東舊時光」提供）

